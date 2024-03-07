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Названа доля женского домашнего труда в ВВП России - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Названа доля женского домашнего труда в ВВП России
Названа доля женского домашнего труда в ВВП России - 07.03.2024, ПРАЙМ
Названа доля женского домашнего труда в ВВП России
Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13% ВВП, заявила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T08:19+0300
2024-03-07T08:19+0300
россия
женщины
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13% ВВП, заявила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. "Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством – это было бы 13% ВВП", - сказала замминистра. По ее словам, мужчины тоже играют роль в семье и в воспитании детей. "Но давайте будем честны: на женщину накладывается больше социальных ролей и обязанностей", - отметила Илюшникова. Например, женщины на 75% чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины. "То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты", - добавила она. Согласно исследованиям, две трети женщин идут в бизнес, чтобы улучшить материальное положение свое и семьи и реализовать собственные идеи, одновременно половину женщин привлекает возможность самостоятельно принимать решения, пояснила Илюшникова. "И это подтверждают цифры. Мы видим все больший интерес женщин к бизнесу. За прошлый год 1,4 миллиона женщин открыли свое дело в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого", - заключила она. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00.
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россия, женщины
РОССИЯ, женщины
08:19 07.03.2024
 
Названа доля женского домашнего труда в ВВП России

Замглавы Минэкономразвития Илюшникова: женский домашний труд оценивается в 13% ВВП России

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТрансляция обращения президента России В. Путина к гражданам из-за ситуации с коронавирусом
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© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13% ВВП, заявила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.
"Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством – это было бы 13% ВВП", - сказала замминистра.
По ее словам, мужчины тоже играют роль в семье и в воспитании детей. "Но давайте будем честны: на женщину накладывается больше социальных ролей и обязанностей", - отметила Илюшникова.
Например, женщины на 75% чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины. "То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты", - добавила она.
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Согласно исследованиям, две трети женщин идут в бизнес, чтобы улучшить материальное положение свое и семьи и реализовать собственные идеи, одновременно половину женщин привлекает возможность самостоятельно принимать решения, пояснила Илюшникова.
"И это подтверждают цифры. Мы видим все больший интерес женщин к бизнесу. За прошлый год 1,4 миллиона женщин открыли свое дело в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого", - заключила она.
Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00.
 
РОССИЯженщины
 
 
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