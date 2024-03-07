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Названа доля женского домашнего труда в ВВП России

Названа доля женского домашнего труда в ВВП России - 07.03.2024, ПРАЙМ

Названа доля женского домашнего труда в ВВП России

Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13% ВВП, заявила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T08:19+0300

2024-03-07T08:19+0300

2024-03-07T08:19+0300

россия

женщины

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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Домашний труд женщин, если оценить его по минимальному размеру оплаты труда, составляет 13% ВВП, заявила в интервью РИА Новости замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. "Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством – это было бы 13% ВВП", - сказала замминистра. По ее словам, мужчины тоже играют роль в семье и в воспитании детей. "Но давайте будем честны: на женщину накладывается больше социальных ролей и обязанностей", - отметила Илюшникова. Например, женщины на 75% чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины. "То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты", - добавила она. Согласно исследованиям, две трети женщин идут в бизнес, чтобы улучшить материальное положение свое и семьи и реализовать собственные идеи, одновременно половину женщин привлекает возможность самостоятельно принимать решения, пояснила Илюшникова. "И это подтверждают цифры. Мы видим все больший интерес женщин к бизнесу. За прошлый год 1,4 миллиона женщин открыли свое дело в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого", - заключила она. Полный текст интервью читайте на ria.ru в 10.00.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, женщины