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"Мнит себя королевой". Во Франции запаниковали из-за решения фон дер Ляйен - 07.03.2024, ПРАЙМ
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"Мнит себя королевой". Во Франции запаниковали из-за решения фон дер Ляйен
"Мнит себя королевой". Во Франции запаниковали из-за решения фон дер Ляйен - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Мнит себя королевой". Во Франции запаниковали из-за решения фон дер Ляйен
Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС. Такое мнение в соцсети X высказал лидер... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T08:25+0300
2024-03-07T08:25+0300
франция
стратегия
оборона
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС. Такое мнение в соцсети X высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.В частности, он отметил: "Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование "от нашего имени (граждан Евросоюза – прим. ред.)"! &lt;...&gt; Остерегайтесь европейской армии!"Французский политик выразил сомнение, что Брюссель реально будет учитывать интересы конкретных стран и граждан Евросоюза при принятии военных решений.Филиппо считает, что новая оборонная программа служит личным интересам фон дер Ляйен.По его словам, "Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами!"Еврокомиссия во вторник представила первую в истории Евросоюза оборонно-промышленную стратегию, предусматривающую активное развитие общих оборонных проектов внутри объединения. Согласно документу, к 2030 году 40% оборонных закупок стран-членов Евросоюза должны проводиться на совместной основе. Также в стратегии предусматривается интеграция Украины в военные инициативы Европы.
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франция, стратегия, оборона
ФРАНЦИЯ, стратегия, оборона
08:25 07.03.2024
 
"Мнит себя королевой". Во Франции запаниковали из-за решения фон дер Ляйен

Политик Филиппо: новая оборонная стратегия ЕС служит амбициям фон дер Ляйен

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС. Такое мнение в соцсети X высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В частности, он отметил: "Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование "от нашего имени (граждан Евросоюза – прим. ред.)"! <...> Остерегайтесь европейской армии!"
Французский политик выразил сомнение, что Брюссель реально будет учитывать интересы конкретных стран и граждан Евросоюза при принятии военных решений.
Филиппо считает, что новая оборонная программа служит личным интересам фон дер Ляйен.
По его словам, "Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами!"
Дмитрий Медведев - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2024
Медведев рассказал, кого ему напоминает Урсула фон дер Ляйен
22 февраля, 13:37
Еврокомиссия во вторник представила первую в истории Евросоюза оборонно-промышленную стратегию, предусматривающую активное развитие общих оборонных проектов внутри объединения. Согласно документу, к 2030 году 40% оборонных закупок стран-членов Евросоюза должны проводиться на совместной основе. Также в стратегии предусматривается интеграция Украины в военные инициативы Европы.
 
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