https://1prime.ru/20240307/846043249.html

"Мнит себя королевой". Во Франции запаниковали из-за решения фон дер Ляйен

"Мнит себя королевой". Во Франции запаниковали из-за решения фон дер Ляйен - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Мнит себя королевой". Во Франции запаниковали из-за решения фон дер Ляйен

Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС. Такое мнение в соцсети X высказал лидер... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T08:25+0300

2024-03-07T08:25+0300

2024-03-07T08:25+0300

франция

стратегия

оборона

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/05/845965666_0:17:870:506_1920x0_80_0_0_06de0c35f010f3dad38c75e0b41c8aed.jpg

МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Новая оборонная стратегия Евросоюза поможет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить общую армию ЕС. Такое мнение в соцсети X высказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.В частности, он отметил: "Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование "от нашего имени (граждан Евросоюза – прим. ред.)"! <...> Остерегайтесь европейской армии!"Французский политик выразил сомнение, что Брюссель реально будет учитывать интересы конкретных стран и граждан Евросоюза при принятии военных решений.Филиппо считает, что новая оборонная программа служит личным интересам фон дер Ляйен.По его словам, "Урсула уже мнит себя королевой Европы, теперь она возомнила себя главнокомандующим вооруженными силами!"Еврокомиссия во вторник представила первую в истории Евросоюза оборонно-промышленную стратегию, предусматривающую активное развитие общих оборонных проектов внутри объединения. Согласно документу, к 2030 году 40% оборонных закупок стран-членов Евросоюза должны проводиться на совместной основе. Также в стратегии предусматривается интеграция Украины в военные инициативы Европы.

https://1prime.ru/20240222/843143124.html

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

франция, стратегия, оборона