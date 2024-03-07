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В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов
В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов
Поток посещающих Москву туристов увеличился до 44% благодаря бизнес-миссиям, которые проводятся для представителей туристической индустрии в регионах,... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T08:42+0300
2024-03-07T08:42+0300
москва
внутренний туризм
регионы россии
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поток посещающих Москву туристов увеличился до 44% благодаря бизнес-миссиям, которые проводятся для представителей туристической индустрии в регионах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Столица активно сотрудничает с регионами и проводит бизнес-миссии для представителей туристической индустрии, что положительно сказывается на увеличении турпотока. Так, в 2023 году заметно - до 44 процентов - выросло число посещающих столицу жителей многих субъектов Федерации, в которых ранее проводились деловые встречи", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время бизнес-миссий представители отрасли знакомятся с предложениями столицы в сфере туризма, в числе которых событийная афиша и городские проекты. Кроме того, участники узнают много интересного об инфраструктуре Москвы, которая с каждым годом становится все более комфортной для туристов. В прошлом году участие в деловых мероприятиях приняли более 950 представителей региональных туристических агентств, было заключено свыше 650 договоров в сфере туризма, отметили власти города.
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москва, внутренний туризм, регионы россии
МОСКВА, внутренний туризм, регионы России
08:42 07.03.2024
 
В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов

Mos.ru: турпоток из регионов в Москву вырос до 44 процентов благодаря бизнес-миссиям

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поток посещающих Москву туристов увеличился до 44% благодаря бизнес-миссиям, которые проводятся для представителей туристической индустрии в регионах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Столица активно сотрудничает с регионами и проводит бизнес-миссии для представителей туристической индустрии, что положительно сказывается на увеличении турпотока. Так, в 2023 году заметно - до 44 процентов - выросло число посещающих столицу жителей многих субъектов Федерации, в которых ранее проводились деловые встречи", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что во время бизнес-миссий представители отрасли знакомятся с предложениями столицы в сфере туризма, в числе которых событийная афиша и городские проекты. Кроме того, участники узнают много интересного об инфраструктуре Москвы, которая с каждым годом становится все более комфортной для туристов. В прошлом году участие в деловых мероприятиях приняли более 950 представителей региональных туристических агентств, было заключено свыше 650 договоров в сфере туризма, отметили власти города.
 
МОСКВАвнутренний туризмрегионы России
 
 
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