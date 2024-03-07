https://1prime.ru/20240307/846043507.html
В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов
В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов
Поток посещающих Москву туристов увеличился до 44% благодаря бизнес-миссиям, которые проводятся для представителей туристической индустрии в регионах,... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T08:42+0300
2024-03-07T08:42+0300
2024-03-07T08:42+0300
москва
внутренний туризм
регионы россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поток посещающих Москву туристов увеличился до 44% благодаря бизнес-миссиям, которые проводятся для представителей туристической индустрии в регионах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Столица активно сотрудничает с регионами и проводит бизнес-миссии для представителей туристической индустрии, что положительно сказывается на увеличении турпотока. Так, в 2023 году заметно - до 44 процентов - выросло число посещающих столицу жителей многих субъектов Федерации, в которых ранее проводились деловые встречи", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время бизнес-миссий представители отрасли знакомятся с предложениями столицы в сфере туризма, в числе которых событийная афиша и городские проекты. Кроме того, участники узнают много интересного об инфраструктуре Москвы, которая с каждым годом становится все более комфортной для туристов. В прошлом году участие в деловых мероприятиях приняли более 950 представителей региональных туристических агентств, было заключено свыше 650 договоров в сфере туризма, отметили власти города.
https://1prime.ru/20240213/843055691.html
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14ad3365ff8f093f42afb38dd2a99a0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, внутренний туризм, регионы россии
МОСКВА, внутренний туризм, регионы России
В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов
Mos.ru: турпоток из регионов в Москву вырос до 44 процентов благодаря бизнес-миссиям
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поток посещающих Москву туристов увеличился до 44% благодаря бизнес-миссиям, которые проводятся для представителей туристической индустрии в регионах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
"Столица активно сотрудничает с регионами и проводит бизнес-миссии для представителей туристической индустрии, что положительно сказывается на увеличении турпотока. Так, в 2023 году заметно - до 44 процентов - выросло число посещающих столицу жителей многих субъектов Федерации, в которых ранее проводились деловые встречи", - говорится в сообщении.
Раскрыто, как расплачиваются в России иностранные туристы
Отмечается, что во время бизнес-миссий представители отрасли знакомятся с предложениями столицы в сфере туризма, в числе которых событийная афиша и городские проекты. Кроме того, участники узнают много интересного об инфраструктуре Москвы, которая с каждым годом становится все более комфортной для туристов. В прошлом году участие в деловых мероприятиях приняли более 950 представителей региональных туристических агентств, было заключено свыше 650 договоров в сфере туризма, отметили власти города.