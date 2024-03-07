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В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов

В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов - 07.03.2024, ПРАЙМ

В Москве зафиксировали рост туристического потока из регионов

Поток посещающих Москву туристов увеличился до 44% благодаря бизнес-миссиям, которые проводятся для представителей туристической индустрии в регионах,... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T08:42+0300

2024-03-07T08:42+0300

2024-03-07T08:42+0300

москва

внутренний туризм

регионы россии

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Поток посещающих Москву туристов увеличился до 44% благодаря бизнес-миссиям, которые проводятся для представителей туристической индустрии в регионах, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы. "Столица активно сотрудничает с регионами и проводит бизнес-миссии для представителей туристической индустрии, что положительно сказывается на увеличении турпотока. Так, в 2023 году заметно - до 44 процентов - выросло число посещающих столицу жителей многих субъектов Федерации, в которых ранее проводились деловые встречи", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время бизнес-миссий представители отрасли знакомятся с предложениями столицы в сфере туризма, в числе которых событийная афиша и городские проекты. Кроме того, участники узнают много интересного об инфраструктуре Москвы, которая с каждым годом становится все более комфортной для туристов. В прошлом году участие в деловых мероприятиях приняли более 950 представителей региональных туристических агентств, было заключено свыше 650 договоров в сфере туризма, отметили власти города.

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москва, внутренний туризм, регионы россии