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ЕК опасается водных конфликтов в Евросоюзе, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
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ЕК опасается водных конфликтов в Евросоюзе, пишут СМИ
ЕК опасается водных конфликтов в Евросоюзе, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
ЕК опасается водных конфликтов в Евросоюзе, пишут СМИ
Еврокомиссия (ЕК) предупреждает о возможном возникновении конфликтов между странами-членами ЕС из-за водных ресурсов на фоне климатических изменений, сообщает... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T08:54+0300
2024-03-07T08:54+0300
ек
питьевая вода
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предупреждает о возможном возникновении конфликтов между странами-членами ЕС из-за водных ресурсов на фоне климатических изменений, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа ЕК. "Эти риски могут проявиться в разных формах, некоторые из которых включают &lt;...&gt; усиление конкуренции за водные ресурсы &lt;...&gt;, в том числе потенциальный риск конфликтов внутри стран-членов (ЕС – ред.) и между ними по поводу трансграничных водных ресурсов", — цитирует газеьа часть текста из документа. Отмечается, что ЕС может ждать больше катастроф, болезней, неурожаев и ущерба инфраструктуре. Она указывает на то, что страны недостаточно подготовлены к климатическим рискам и призывает нарастить усилия в этой области. В материале также сказано, что ухудшение климатической ситуации может привести к сокращению экономического роста блока на 7% и усугублению неравенства между странами-членами. Еврокомиссия ознакомит страны с содержанием документа на следующей неделе, пишет Politico.
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ек, питьевая вода
ЕК, питьевая вода
08:54 07.03.2024
 
ЕК опасается водных конфликтов в Евросоюзе, пишут СМИ

Politico: ЕК предупреждает о риске конфликтов в ЕС из-за воды на фоне изменения климата

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВсероссийские соревнования "Казанский марафон-2016"
Всероссийские соревнования Казанский марафон-2016 - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предупреждает о возможном возникновении конфликтов между странами-членами ЕС из-за водных ресурсов на фоне климатических изменений, сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа ЕК.
"Эти риски могут проявиться в разных формах, некоторые из которых включают <...> усиление конкуренции за водные ресурсы <...>, в том числе потенциальный риск конфликтов внутри стран-членов (ЕС – ред.) и между ними по поводу трансграничных водных ресурсов", — цитирует газеьа часть текста из документа.
Отмечается, что ЕС может ждать больше катастроф, болезней, неурожаев и ущерба инфраструктуре. Она указывает на то, что страны недостаточно подготовлены к климатическим рискам и призывает нарастить усилия в этой области.
В материале также сказано, что ухудшение климатической ситуации может привести к сокращению экономического роста блока на 7% и усугублению неравенства между странами-членами.
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Еврокомиссия ознакомит страны с содержанием документа на следующей неделе, пишет Politico.
 
ЕКпитьевая вода
 
 
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