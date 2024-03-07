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Российский генерал допустил переход украинского конфликта в войну в Европе - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Российский генерал допустил переход украинского конфликта в войну в Европе
Российский генерал допустил переход украинского конфликта в войну в Европе - 07.03.2024, ПРАЙМ
Российский генерал допустил переход украинского конфликта в войну в Европе
Конфликт на Украине может трансформироваться в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T09:07+0300
2024-03-07T09:07+0300
россия
украина
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запад
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может трансформироваться в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Об этом он написал в статье для издаваемого Минобороны РФ журнала "Военная мысль".По его мнению, растет вероятность втягивания России в новые вооруженные конфликты, при этом цель Запада — "стратегическое поражение "Москвы.Зарудницкий полагает, что после окончания украинского конфликта не последует завершения конфронтации России и Запада, уже идущий процесс трансформации мироустройства "сопряжен с ростом противоречий"."Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников "прокси-сил" до крупномасштабной войны в Европе", — отметил военный.Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники любыми способами пытаются удержать свою гегемонию, которая является способом их существования за счет остального мира.
https://1prime.ru/20240305/germaniya-845913893.html
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россия, украина, нато, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО, ЗАПАД
09:07 07.03.2024
 
Российский генерал допустил переход украинского конфликта в войну в Европе

Генерал Зарудницкий: украинский конфликт может привести к войне в Европе

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может трансформироваться в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Об этом он написал в статье для издаваемого Минобороны РФ журнала "Военная мысль".
По его мнению, растет вероятность втягивания России в новые вооруженные конфликты, при этом цель Запада — "стратегическое поражение "Москвы.
Зарудницкий полагает, что после окончания украинского конфликта не последует завершения конфронтации России и Запада, уже идущий процесс трансформации мироустройства "сопряжен с ростом противоречий".
"Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников "прокси-сил" до крупномасштабной войны в Европе", — отметил военный.
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Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники любыми способами пытаются удержать свою гегемонию, которая является способом их существования за счет остального мира.
 
РОССИЯУКРАИНАНАТОЗАПАД
 
 
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