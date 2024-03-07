https://1prime.ru/20240307/846044353.html

Российский генерал допустил переход украинского конфликта в войну в Европе

Российский генерал допустил переход украинского конфликта в войну в Европе - 07.03.2024, ПРАЙМ

Российский генерал допустил переход украинского конфликта в войну в Европе

Конфликт на Украине может трансформироваться в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T09:07+0300

2024-03-07T09:07+0300

2024-03-07T09:07+0300

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Конфликт на Украине может трансформироваться в крупномасштабную войну в Европе, считает начальник академии Генштаба ВС России генерал-полковник Владимир Зарудницкий. Об этом он написал в статье для издаваемого Минобороны РФ журнала "Военная мысль".По его мнению, растет вероятность втягивания России в новые вооруженные конфликты, при этом цель Запада — "стратегическое поражение "Москвы.Зарудницкий полагает, что после окончания украинского конфликта не последует завершения конфронтации России и Запада, уже идущий процесс трансформации мироустройства "сопряжен с ростом противоречий"."Не исключена возможность эскалации конфликта на Украине — от расширения участников "прокси-сил" до крупномасштабной войны в Европе", — отметил военный.Он подчеркнул, что Вашингтон и его союзники любыми способами пытаются удержать свою гегемонию, которая является способом их существования за счет остального мира.

https://1prime.ru/20240305/germaniya-845913893.html

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россия, украина, нато, запад