Плацдарм создан: рынок ставит новые цели - 07.03.2024, ПРАЙМ
Плацдарм создан: рынок ставит новые цели
Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T09:17+0300
2024-03-07T09:17+0300
2024-03-07T09:17+0300
мнения аналитиков
акции
индекс мосбиржи
курсы валют
нефть
?1709792237
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Выделяется рынок Японии, падающий на 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в среду, сегодня утром теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1%, торгуясь в районе 82,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим заседание ЕЦБ, на котором европейский регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне, данные по промышленным заказам в Германии и заявкам на пособие по безработице в США, а также выступление руководителя ФРС США Дж. Пауэлла.По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 311 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, чему способствует стабильная ситуация в ценах на нефть, а также ожидание дивидендного сезона. При этом индекс Мосбиржи удерживает позиции выше 3 300 пунктов, что создает плацдарм для дальнейшей восходящей динамики, целями которой может стать диапазон 3 500 – 3 600 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют до 0,2%, торгуюсь в районе 90,7 и 12,55 рубля соответственно, евро подтягивается на 0,3%, поднявшись до 98,9 рубля. В ходе сессии ожидаем стабилизации рубля у достигнутых уровней. Поводов для направленного движения национальной валюты в текущий момент не наблюдается – отсутствие поддержки со стороны экспортеров компенсируется стабильной ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в середине диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения движения пары доллар/рубль в нижней половине коридора 90 – 95 рублей.
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро четверга можно охарактеризовать как умеренно негативные. В Азии ведущие площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Выделяется рынок Японии, падающий на 1,3%. Фьючерсы на основные американские индексы, после умеренного роста в среду, сегодня утром теряют до 0,2%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1%, торгуясь в районе 82,9 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим заседание ЕЦБ, на котором европейский регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне, данные по промышленным заказам в Германии и заявкам на пособие по безработице в США, а также выступление руководителя ФРС США Дж. Пауэлла.
По итогам среды индекс Мосбиржи поднялся на 0,3%, закончив сессию в районе 3 311 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранения преобладания покупок в российских акциях, чему способствует стабильная ситуация в ценах на нефть, а также ожидание дивидендного сезона. При этом индекс Мосбиржи удерживает позиции выше 3 300 пунктов, что создает плацдарм для дальнейшей восходящей динамики, целями которой может стать диапазон 3 500 – 3 600 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.00 мск доллар и юань прибавляют до 0,2%, торгуюсь в районе 90,7 и 12,55 рубля соответственно, евро подтягивается на 0,3%, поднявшись до 98,9 рубля. В ходе сессии ожидаем стабилизации рубля у достигнутых уровней. Поводов для направленного движения национальной валюты в текущий момент не наблюдается – отсутствие поддержки со стороны экспортеров компенсируется стабильной ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent торгуется в середине диапазона 80 – 85 долларов за баррель. В сложившихся обстоятельствах ожидаем продолжения движения пары доллар/рубль в нижней половине коридора 90 – 95 рублей.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.