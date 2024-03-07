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В Турции опасаются неприятностей для экономики из-за антироссийских санкций

В Турции опасаются неприятностей для экономики из-за антироссийских санкций - 07.03.2024, ПРАЙМ

В Турции опасаются неприятностей для экономики из-за антироссийских санкций

Торговля с Россией при жестком санкционном давлении Вашингтона на Анкару создаст "большие неприятности" турецкой экономике, считает заместитель председателя... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T09:19+0300

2024-03-07T09:19+0300

2024-03-07T09:19+0300

экономика

турция

санкции против рф

международная торговля

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АНКАРА, 7 мар – ПРАЙМ. Торговля с Россией при жестком санкционном давлении Вашингтона на Анкару создаст "большие неприятности" турецкой экономике, считает заместитель председателя крупнейшей турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Волкан Демир. Он также назвал "бульварными" публикации об угрозах США турецким экспортерам. "Некоторые вещи, которые вы говорите о России, являются бульварными. Мы не можем делать из этого политику. Это делается с помощью дипломатии и агентов. Но есть и такой факт: США следят за торговлей с Россией через свою собственную систему, а MASAK (Совет по расследованию финансовых преступлений) в Турции следит за ней. Всего 15 дней назад она внесла в черный список 7 компаний. Поэтому кажется, что торговля с Россией принесет неприятности нам в целом и турецкой экономике", — процитировала его слова газета Aydınlık. Издание ранее сообщило, что ряд турецких бизнесменов намерены подать судебные иски против чиновников США, угрожающих им санкциями за торговлю с Россией.Ранее газета также сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие фирмы и финучреждения, грозят им из-за торговых отношений с Россией. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявлял РИА Новости, что представители США "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с РФ, давление Вашингтона на турецкие компании противоречит нормам межгосударственного общения. Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек в интервью РИА Новости призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за торговлю с Россией, по его словам, экономика находится в тупике из-за платёжных проблем между Анкарой и Москвой.

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турция, санкции против рф, международная торговля