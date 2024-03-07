Рубль готов к укреплению, но они не дадут - 07.03.2024, ПРАЙМ
Рубль готов к укреплению, но они не дадут
В среду курс доллара к рублю вырос на 0,08% до 90,59 рубля, в то время как евро подешевел на 0,53% до 98,65 рубля, а юань - на 0,2% до 12,53 рубля. Однако в... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T09:21+0300
2024-03-07T09:21+0300
2024-03-07T09:43+0300
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
нефть
?1709793824
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В среду курс доллара к рублю вырос на 0,08% до 90,59 рубля, в то время как евро подешевел на 0,53% до 98,65 рубля, а юань - на 0,2% до 12,53 рубля. Однако в целом восходящий тренд российской валюты остается в силе благодаря слабости американского доллара на глобальном валютном рынке. Укреплению рубля способствует продажа валюты экспортерами на фоне роста нефтегазовых доходов, а также жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие мировые цены на нефть.На валютный рынок также повлияли сигналы главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможном снижении процентных ставок в текущем году при условии дальнейшего замедления инфляции. В своем заявлении Пауэлл подчеркнул, что ФРС не будет торопиться с ослаблением денежно-кредитных условий, опасаясь обратить вспять прогресс в борьбе с ростом цен.В среду цены на нефть марки Brent выросли на 1,06% до $82,85 за баррель. Поддержку котировкам оказали ослабление доллара после комментариев Пауэлла, позитивные данные по торговому балансу Китая, а также меньший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США по данным Минэнерго страны.Пауэлл подчеркнул, что слишком раннее или резкое снижение ставок может обратить вспять позитивную тенденцию по инфляции и в итоге потребует еще более жестких мер для ее сдерживания. Таким образом, ФРС намерена сохранять ставки на нынешнем высоком уровне (5,25-5,5% годовых) до тех пор, пока не будет достаточных доказательств устойчивого замедления роста цен к целевому уровню 2%. Рынки пересмотрели свои ожидания, и теперь прогнозируется 3-4 снижения ставок на 25 базисных пунктов начиная с июня, а не 6 понижений с марта, как предполагалось ранее.По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,37 млн баррелей – до 448,53 млн баррелей (прогноз был +2,74 млн баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 4,13 млн баррелей, до 117,01 млн баррелей, запасы бензина - на 4,46 млн баррелей.Сегодня на азиатских торгах баррель Brent стоил около $82,86. Покупателям вновь не удалось преодолеть сопротивление на уровне $84. Аналитики сохраняют прогноз роста Brent до $87,50 на следующей неделе.На Московской бирже торги открылись небольшим повышением по рублевым парам. Пара доллар/рубль торговалась на отметке 90,66. Техническая картина указывает на возможность продолжения нисходящего движения до 90 рублей. Однако перед длинными выходными пара может вернуться к уровню 91,40 рубля, после чего общий тренд рубля останется на стороне укрепления. Индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, до 3310,58 п., индекс РТС - на 0,35%, до 1151,68 п. Покупатели в акциях обновляют максимумы, но индекс очень медленно продвигается вверх. Цель по нему остается на уровне 3333 п., но нужно быть готовым к резкой коррекции. Неизвестно, что может выступить триггером к фиксации прибыли.
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. В среду курс доллара к рублю вырос на 0,08% до 90,59 рубля, в то время как евро подешевел на 0,53% до 98,65 рубля, а юань - на 0,2% до 12,53 рубля. Однако в целом восходящий тренд российской валюты остается в силе благодаря слабости американского доллара на глобальном валютном рынке.
Укреплению рубля способствует продажа валюты экспортерами на фоне роста нефтегазовых доходов, а также жесткая денежно-кредитная политика Банка России и высокие мировые цены на нефть.
На валютный рынок также повлияли сигналы главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла о возможном снижении процентных ставок в текущем году при условии дальнейшего замедления инфляции. В своем заявлении Пауэлл подчеркнул, что ФРС не будет торопиться с ослаблением денежно-кредитных условий, опасаясь обратить вспять прогресс в борьбе с ростом цен.
В среду цены на нефть марки Brent выросли на 1,06% до $82,85 за баррель. Поддержку котировкам оказали ослабление доллара после комментариев Пауэлла, позитивные данные по торговому балансу Китая, а также меньший, чем ожидалось, рост запасов нефти в США по данным Минэнерго страны.
Пауэлл подчеркнул, что слишком раннее или резкое снижение ставок может обратить вспять позитивную тенденцию по инфляции и в итоге потребует еще более жестких мер для ее сдерживания. Таким образом, ФРС намерена сохранять ставки на нынешнем высоком уровне (5,25-5,5% годовых) до тех пор, пока не будет достаточных доказательств устойчивого замедления роста цен к целевому уровню 2%. Рынки пересмотрели свои ожидания, и теперь прогнозируется 3-4 снижения ставок на 25 базисных пунктов начиная с июня, а не 6 понижений с марта, как предполагалось ранее.
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,37 млн баррелей – до 448,53 млн баррелей (прогноз был +2,74 млн баррелей). Запасы дистиллятов уменьшились на 4,13 млн баррелей, до 117,01 млн баррелей, запасы бензина - на 4,46 млн баррелей.
Сегодня на азиатских торгах баррель Brent стоил около $82,86. Покупателям вновь не удалось преодолеть сопротивление на уровне $84. Аналитики сохраняют прогноз роста Brent до $87,50 на следующей неделе.
На Московской бирже торги открылись небольшим повышением по рублевым парам. Пара доллар/рубль торговалась на отметке 90,66. Техническая картина указывает на возможность продолжения нисходящего движения до 90 рублей. Однако перед длинными выходными пара может вернуться к уровню 91,40 рубля, после чего общий тренд рубля останется на стороне укрепления.
Индекс Мосбиржи вырос на 0,29%, до 3310,58 п., индекс РТС - на 0,35%, до 1151,68 п. Покупатели в акциях обновляют максимумы, но индекс очень медленно продвигается вверх. Цель по нему остается на уровне 3333 п., но нужно быть готовым к резкой коррекции. Неизвестно, что может выступить триггером к фиксации прибыли.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.