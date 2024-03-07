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В России упростят создание личных фондов для возвращения активов, пишут СМИ

В России упростят создание личных фондов для возвращения активов, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ

В России упростят создание личных фондов для возвращения активов, пишут СМИ

Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые позволят упростить создание и регулирование в России личных фондов, помогающих эффективно... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T09:35+0300

2024-03-07T09:35+0300

2024-03-07T09:35+0300

экономика

россия

наследство

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые позволят упростить создание и регулирование в России личных фондов, помогающих эффективно управлять активами при жизни и после смерти бизнесменов, пишет РБК со ссылкой на два законопроекта, предусматривающих поправки в Гражданский кодекс РФ и некоторые федеральные законы.Отмечается, что понятие "личный фонд", по сути, являющийся прижизненным наследственным фондом, возникло в законодательстве РФ в марте 2022 года как альтернатива западным инструментам — частным фондам и трастам. Ранее законодательство предусматривало возможность создания лишь наследственного фонда — уже после кончины наследодателя.В материале говорится, что личный фонд, по сути, представляет собой некоммерческую организация, не имеющую членства. Гражданин создает его для управления своим имуществом. Условием создания является передача фонду имущества, рыночная стоимость которого составляет не менее 100 миллионов рублей. При этом после кончины учредителя фонда наследование имущества происходит не по нормам наследственного права, а по правилам, установленным учредителем.Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов пояснил РБК, что описанное выше упрощение регулирования личных фондов позволит стабилизировать управление российскими фирмами и ускорить переход активов в российскую юрисдикцию.

https://1prime.ru/20240301/845791366.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, наследство