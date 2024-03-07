Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России упростят создание личных фондов для возвращения активов, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240307/846045525.html
В России упростят создание личных фондов для возвращения активов, пишут СМИ
В России упростят создание личных фондов для возвращения активов, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
В России упростят создание личных фондов для возвращения активов, пишут СМИ
Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые позволят упростить создание и регулирование в России личных фондов, помогающих эффективно... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T09:35+0300
2024-03-07T09:35+0300
экономика
россия
наследство
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_e89518b8eee2ba523dc628ee0e085872.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые позволят упростить создание и регулирование в России личных фондов, помогающих эффективно управлять активами при жизни и после смерти бизнесменов, пишет РБК со ссылкой на два законопроекта, предусматривающих поправки в Гражданский кодекс РФ и некоторые федеральные законы.Отмечается, что понятие "личный фонд", по сути, являющийся прижизненным наследственным фондом, возникло в законодательстве РФ в марте 2022 года как альтернатива западным инструментам — частным фондам и трастам. Ранее законодательство предусматривало возможность создания лишь наследственного фонда — уже после кончины наследодателя.В материале говорится, что личный фонд, по сути, представляет собой некоммерческую организация, не имеющую членства. Гражданин создает его для управления своим имуществом. Условием создания является передача фонду имущества, рыночная стоимость которого составляет не менее 100 миллионов рублей. При этом после кончины учредителя фонда наследование имущества происходит не по нормам наследственного права, а по правилам, установленным учредителем.Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов пояснил РБК, что описанное выше упрощение регулирования личных фондов позволит стабилизировать управление российскими фирмами и ускорить переход активов в российскую юрисдикцию.
https://1prime.ru/20240301/845791366.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/69/841006928_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_b1b93f95751c6cda136df1a371ecf68f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, наследство
Экономика, РОССИЯ, наследство
09:35 07.03.2024
 
В России упростят создание личных фондов для возвращения активов, пишут СМИ

РБК: Минэкономразвития предложило упростить создание и регулирование личных фондов

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Минэкономразвития подготовило изменения в законодательство, которые позволят упростить создание и регулирование в России личных фондов, помогающих эффективно управлять активами при жизни и после смерти бизнесменов, пишет РБК со ссылкой на два законопроекта, предусматривающих поправки в Гражданский кодекс РФ и некоторые федеральные законы.
Отмечается, что понятие "личный фонд", по сути, являющийся прижизненным наследственным фондом, возникло в законодательстве РФ в марте 2022 года как альтернатива западным инструментам — частным фондам и трастам. Ранее законодательство предусматривало возможность создания лишь наследственного фонда — уже после кончины наследодателя.

В материале говорится, что личный фонд, по сути, представляет собой некоммерческую организация, не имеющую членства. Гражданин создает его для управления своим имуществом. Условием создания является передача фонду имущества, рыночная стоимость которого составляет не менее 100 миллионов рублей. При этом после кончины учредителя фонда наследование имущества происходит не по нормам наследственного права, а по правилам, установленным учредителем.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 01.03.2024
Мишустин рассказал об амнистии для бизнеса
1 марта, 15:53
Первый замглавы Минэкономразвития Илья Торосов пояснил РБК, что описанное выше упрощение регулирования личных фондов позволит стабилизировать управление российскими фирмами и ускорить переход активов в российскую юрисдикцию.
 
ЭкономикаРОССИЯнаследство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала