https://1prime.ru/20240307/846045747.html

СМИ нашли объяснение отказу Шольца пойти ва-банк ради Украины

СМИ нашли объяснение отказу Шольца пойти ва-банк ради Украины - 07.03.2024, ПРАЙМ

СМИ нашли объяснение отказу Шольца пойти ва-банк ради Украины

Отказ канцлера Германии Олафа Шольца пойти ва-банк в поддержке Украины может говорить о том, что его конечной целью является — склонить Киев к переговорам,... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T09:48+0300

2024-03-07T09:48+0300

2024-03-07T10:43+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Отказ канцлера Германии Олафа Шольца пойти ва-банк в поддержке Украины может говорить о том, что его конечной целью является — склонить Киев к переговорам, пишет издание Politico. По мнению авторов материала, нежелание Шольца передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия Taurus объясняется в частности как страхом немцев перед Россией, так и дружественным отношением к ней со стороны жителей востока страны. При этом многие западные немцы все же убеждены в том, что с Москвой нужно вести диалог, уточняет издание. "Нежелание Шольца идти ва-банк ради Украины позволяет предположить, что его конечная цель предусматривает соглашение Украины на мирные переговоры", — сказано в публикации. В этой связи Politico также обращает внимание, что в последнее время Шольц стал примерять на себя образ "канцлера мира". Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись и текст переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера. В беседе участвовали четыре военных, в том числе глава отдела операций и учений ВВС. Они обсуждали возможную отправку на Киеву ракет Taurus и атаку украинцев на Крымский мост. Среди прочего они обсуждают, как поставить ракеты Taurus и обучить украинских военных пуску ракет по Крымскому мосту таким образом, чтобы не перейти "красную линию" и не стать явными участниками конфликта на Украине. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в свою очередь фактически подтвердил подлинность записи, заявив, что причиной утечки разговора стало незащищенное подключение у одного из участников конференции. Он также заявил, что Россия "в течение нескольких недель или даже месяцев" задает повестку в Германии, определяя активно обсуждаемые темы. Канцлер Германии Олаф Шольц сообщал, что в связи с публикацией записи ведется тщательное и интенсивное расследование.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240306/846031163.html

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украина, германия, олаф шольц, taurus