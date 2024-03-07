https://1prime.ru/20240307/846045889.html

"Дело не в Трампе". В США объяснили, почему страна столкнулась с кризисом

"Дело не в Трампе". В США объяснили, почему страна столкнулась с кризисом - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Дело не в Трампе". В США объяснили, почему страна столкнулась с кризисом

Судить о том, насколько Дональд Трамп пагубно повлияет на внешнюю политику США, если вновь станет президентом - все равно, что прыгнуть со скалы, а потом... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T09:48+0300

2024-03-07T09:48+0300

2024-03-07T09:48+0300

сша

внешняя политика

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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Судить о том, насколько Дональд Трамп пагубно повлияет на внешнюю политику США, если вновь станет президентом - все равно, что прыгнуть со скалы, а потом начинать дискуссии, что будет внизу. Такое мнение в статье для Bloomberg Opinion высказал обозреватель Хэл Брэндс.По его мнению, сегодня великий кризис американской внешней политики — уже не перспектива, которая будет реализована исключительно при победе Трампа на выборах - он уже начался и нагляднее всего проявляется в сложностях, которые сопровождают выделение Украине нового пакета помощи.Брэндс отмечает, что отсутствие поддержки со стороны США самым плачевным образом сказывается на боеспособности ВСУ, однако конгрессмены и по сей день не понимают, насколько это неотложный вопрос, и затягивают его решение."Для Украины недополучение американской помощи имеет не потенциальные или гипотетические, а самые реальные последствия в виде потерянных солдат и территорий", — указывает обозреватель.В создавшейся ситуации в Европе, по которой гуляет "призрак Трампа", начинают догадываться, что дело отнюдь не в "непокорном президенте", а в том, что американская политическая система в принципе "прогнила", пишет Брэндс. Пусть Трамп и сыграл самую "постыдную" роль во внутриамериканской дискуссии по украинскому вопросу, она самим фактом своего существования показывает всему миру, что система может войти в состояние ступора даже по важнейшему стратегическому вопросу, хотя президент Джо Байден и называет Украину главным фронтом борьбы между демократией и авторитаризмом, а в обеих палатах конгресса большинство членов выступают за оказание помощи Зеленскому."Если это — лучшее, на что способны США при Байдене, то чтобы заронить сомнения по поводу роли страны на мировой арене второго срока Трампа и не понадобится", - резюмирует обозреватель.

https://1prime.ru/20240304/usa-845858763.html

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сша, внешняя политика, дональд трамп, мнение