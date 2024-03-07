https://1prime.ru/20240307/846046467.html

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии - 07.03.2024, ПРАЙМ

В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

Правительство РФ увеличит размер социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T10:07+0300

2024-03-07T10:07+0300

2024-03-07T10:14+0300

кабмин

россия

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличит размер социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина."С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии на 7,5%. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год", — сказано в сообщении.Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Также в числе получателей: военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.В целом решение, как отмечается, затронет более 4 миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.

https://1prime.ru/20240306/846003654.html

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