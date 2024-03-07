Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии - 07.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920Кабмин
https://1prime.ru/20240307/846046467.html
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии - 07.03.2024, ПРАЙМ
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии
Правительство РФ увеличит размер социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T10:07+0300
2024-03-07T10:14+0300
кабмин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83816/90/838169099_0:154:3073:1882_1920x0_80_0_0_a6cac5169646a9e3798400ba3a2070e1.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличит размер социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина."С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии на 7,5%. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год", — сказано в сообщении.Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Также в числе получателей: военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.В целом решение, как отмечается, затронет более 4 миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.
https://1prime.ru/20240306/846003654.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83816/90/838169099_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_a9c6e48191a339aeab4ce298b6be9127.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Кабмин, РОССИЯ
10:07 07.03.2024 (обновлено: 10:14 07.03.2024)
 
В России с 1 апреля вырастут социальные пенсии

Правительство РФ с 1 апреля повысит социальные пенсии на 7,5 процента

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ увеличит размер социальных пенсий на 7,5% с 1 апреля 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
"С 1 апреля правительство повысит социальные пенсии на 7,5%. Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год", — сказано в сообщении.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца. Также в числе получателей: военнослужащие и добровольцы, ставшие инвалидами из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф.
Пенсионное удостоверение - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Совфед одобрил закон о повышенной пенсии для прабабушек и прадедушек
Вчера, 12:20
В целом решение, как отмечается, затронет более 4 миллионов человек. В бюджете Социального фонда на это предусмотрено почти 37,5 млрд рублей.
 
КабминРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала