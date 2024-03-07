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В США приняли законопроект о частичном финансировании правительства - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В США приняли законопроект о частичном финансировании правительства
В США приняли законопроект о частичном финансировании правительства - 07.03.2024, ПРАЙМ
В США приняли законопроект о частичном финансировании правительства
Большинство членов палаты представителей США приняло законопроект о частичном финансировании правительства страны на 460 миллиардов долларов. Об этом... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T10:18+0300
2024-03-07T10:18+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Большинство членов палаты представителей США приняло законопроект о частичном финансировании правительства страны на 460 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют итоги голосования. Данные результатов голосования показали, что за законопроект проголосовали 339 конгрессменов. Против выступили 85 законодателей. Законопроект предусматривает выделение средств части министерств и ведомств по нескольким направлениям, включая сельское хозяйство, торговлю, юстицию и науку, энергетику, транспорт и развитие территорий. Финансирование этих ведомств заканчивалось 8 марта. Финансирование оставшихся шести ведомств, в том числе Пентагона, необходимо согласовать до 22 марта во избежание шатдауна. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы кабмина в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года.
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сша, правительство сша
Политика, США, правительство США
10:18 07.03.2024
 
В США приняли законопроект о частичном финансировании правительства

Палата представителей США приняла законопроект о частичном финансировании правительства

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© fotolia.com / ETIEN
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ВАШИНГТОН, 7 мар - ПРАЙМ. Большинство членов палаты представителей США приняло законопроект о частичном финансировании правительства страны на 460 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют итоги голосования.
Данные результатов голосования показали, что за законопроект проголосовали 339 конгрессменов. Против выступили 85 законодателей.
Законопроект предусматривает выделение средств части министерств и ведомств по нескольким направлениям, включая сельское хозяйство, торговлю, юстицию и науку, энергетику, транспорт и развитие территорий. Финансирование этих ведомств заканчивалось 8 марта.
Финансирование оставшихся шести ведомств, в том числе Пентагона, необходимо согласовать до 22 марта во избежание шатдауна.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
"Дело не в Трампе". В США объяснили, почему страна столкнулась с кризисом
09:48
Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон и лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер достигли соглашения о финансировании работы кабмина в размере 1,66 триллиона долларов на весь 2024 финансовый год, который начался в США с октября 2023 года.
 
ПолитикаСШАправительство США
 
 
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