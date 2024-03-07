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Польша хочет отмены торговых преференций ЕС для Украины

Польша хочет отмены торговых преференций ЕС для Украины - 07.03.2024, ПРАЙМ

Польша хочет отмены торговых преференций ЕС для Украины

Варшава предлагает Евросоюзу отменить все торговые преференции, которые тот предоставил Украине после начала специальной военной операции, заявил журналистам... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T10:27+0300

2024-03-07T10:27+0300

2024-03-07T10:28+0300

политика

польша

украина

польские фермеры

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ВАРШАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Варшава предлагает Евросоюзу отменить все торговые преференции, которые тот предоставил Украине после начала специальной военной операции, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынок и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны", — сказал он. По словам Туска, Варшава очень хочет помогать Киеву, но ей нужно одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынок, а также рынок производителей. С начала февраля по всей Польше идут акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в страну сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов ЕС (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, несколько полицейских были ранены.

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польша, украина, польские фермеры