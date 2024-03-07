https://1prime.ru/20240307/846046970.html
Польша хочет отмены торговых преференций ЕС для Украины
Польша хочет отмены торговых преференций ЕС для Украины - 07.03.2024, ПРАЙМ
Польша хочет отмены торговых преференций ЕС для Украины
Варшава предлагает Евросоюзу отменить все торговые преференции, которые тот предоставил Украине после начала специальной военной операции, заявил журналистам... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T10:27+0300
2024-03-07T10:27+0300
2024-03-07T10:28+0300
политика
польша
украина
польские фермеры
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_5e1c822080ed4c6c8cbede669494237d.jpg
ВАРШАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Варшава предлагает Евросоюзу отменить все торговые преференции, которые тот предоставил Украине после начала специальной военной операции, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск. "Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынок и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны", — сказал он. По словам Туска, Варшава очень хочет помогать Киеву, но ей нужно одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынок, а также рынок производителей. С начала февраля по всей Польше идут акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в страну сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов ЕС (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, несколько полицейских были ранены.
https://1prime.ru/20240305/polsha-845947192.html
польша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82603/15/826031533_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_eac67dfcb2fef6f9c0b6009308275b04.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, польские фермеры
Политика, ПОЛЬША, УКРАИНА, польские фермеры
Польша хочет отмены торговых преференций ЕС для Украины
Туск: Польша хочет, чтобы ЕС отменил торговые преференции, данные Украине в период СВО
ВАРШАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Варшава предлагает Евросоюзу отменить все торговые преференции, которые тот предоставил Украине после начала специальной военной операции, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск.
"Необходимы изменения, которые защищали бы европейский и польский рынок и польских производителей. Под изменениями мы понимаем необходимость возвращения плюс-минус к правилам, которые действовали в товарообороте с Украиной и другими третьими странами до начала войны", — сказал он.
По словам Туска, Варшава очень хочет помогать Киеву, но ей нужно одновременно защищать европейский и польский сельскохозяйственный рынок, а также рынок производителей.
С начала февраля по всей Польше идут акции протеста фермеров. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в страну сельхозпродукции с Украины и отказ от экологических планов ЕС (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.
Назван предательский шаг Польши, который взорвет Украину изнутри
В ходе уличного протеста фермеров в среду участники акции вели себя нехарактерно агрессивно. Возле здания канцелярии премьер-министра протестующие провоцировали столкновения с полицией, поджигали покрышки и бросали в сторону здания горящие предметы. Возле здания сейма они разобрали брусчатый тротуар и бросали камни в полицию, несколько полицейских были ранены.