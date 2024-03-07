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В России обнаружили "фантомные" молочные продукты - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В России обнаружили "фантомные" молочные продукты
В России обнаружили "фантомные" молочные продукты - 07.03.2024, ПРАЙМ
В России обнаружили "фантомные" молочные продукты
В ходе проверки Россельхознадзора были обнаружены 33 тонны фантомной молочной продукции. Ее поставщиком является завод, ранее совершавший закупки у компании из... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T10:47+0300
2024-03-07T12:01+0300
россия
россельхознадзор
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В ходе проверки Россельхознадзора были обнаружены 33 тонны фантомной молочной продукции. Ее поставщиком является завод, ранее совершавший закупки у компании из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Сначала претензии к работе петербургской фирмы возникли у родителей, дети которых посещают детсады, а также у контрольно-надзорных органов. Проверка данных федеральной информационной системы для отслеживания перемещения поднадзорных госветнадзору грузов "Меркурий", показала ряд нарушений. С января данная компания поставила 136 партий молочной продукции в детсады через фирму-прокладку, склад которой не соблюдал санитарные нормы.Проверка Россельхознадзором поставщика, отгрузившего почти 33 тонны молока, показала, что по указанному в документах адресу производства нет, а вместо склада находится жилой многоквартирный дом.Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов пояснил РИА Новости, что такие фантомные склады используются для ввоза контрафактной продукции."Это распространенная схема. Компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детские сады. Затем получает товар от производителя и создает фирмы-однодневки, через которые тот якобы проходит. На деле продукты разбавляют, подменяют или сокращают объемы. Остатки распродают, а разницу кладут себе в карман", — сказал он.
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россия, россельхознадзор
РОССИЯ, Россельхознадзор
10:47 07.03.2024 (обновлено: 12:01 07.03.2024)
 
В России обнаружили "фантомные" молочные продукты

РИА Новости: Россельхознадзор обнаружил 33 тонны фантомных молочных продуктов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолочная продукция
Молочная продукция - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. В ходе проверки Россельхознадзора были обнаружены 33 тонны фантомной молочной продукции. Ее поставщиком является завод, ранее совершавший закупки у компании из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Сначала претензии к работе петербургской фирмы возникли у родителей, дети которых посещают детсады, а также у контрольно-надзорных органов. Проверка данных федеральной информационной системы для отслеживания перемещения поднадзорных госветнадзору грузов "Меркурий", показала ряд нарушений. С января данная компания поставила 136 партий молочной продукции в детсады через фирму-прокладку, склад которой не соблюдал санитарные нормы.
Проверка Россельхознадзором поставщика, отгрузившего почти 33 тонны молока, показала, что по указанному в документах адресу производства нет, а вместо склада находится жилой многоквартирный дом.
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Председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов пояснил РИА Новости, что такие фантомные склады используются для ввоза контрафактной продукции.
"Это распространенная схема. Компания с низкими ценами выигрывает тендер на поставки в госучреждения: больницы, школы, детские сады. Затем получает товар от производителя и создает фирмы-однодневки, через которые тот якобы проходит. На деле продукты разбавляют, подменяют или сокращают объемы. Остатки распродают, а разницу кладут себе в карман", — сказал он.
 
РОССИЯРоссельхознадзор
 
 
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