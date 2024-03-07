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Мишустин призвал использовать отечественные решения при строительстве ВСМ
Мишустин призвал использовать отечественные решения при строительстве ВСМ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал использовать отечественные решения при строительстве ВСМ
Строительство высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) в России должно базироваться на отечественных решениях, сообщил глава правительства РФ Михаил... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T11:01+0300
2024-03-07T11:01+0300
2024-03-07T11:01+0300
кабмин
россия
михаил мишустин
всм
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) в России должно базироваться на отечественных решениях, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Это он озвучил на встрече с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Алексеем Дружининым. Мишустин отметил, что очень важно далее улучшать пропускную способность сети, чтобы по всем возможностям и по скорости передвижения был прогресс. "Решение историческое, которое президент с коллегами приняли совсем недавно по высокоскоростной магистрали, оно как раз дает стимулы и для агентства. Это и современные тепловозы, современные локомотивы, правильные соответствующие технологии, которые будут применяться, это новые материалы, вагоны. Что очень важно - соответствующая инфраструктура для высокоскоростных дорог, потому что совсем другая инфраструктура, и это будет в первую очередь, я надеюсь, построено на отечественных решениях", - сказал глава правительства РФ. Он отметил, что именно на это направлены усилия и расходы на НИОКРы и соответствующие технологические разработки. "Конечно, при помощи государства должны быть направлены именно на технологическое развитие, на суверенитет в том числе и в этой важнейшей для нас отрасли. Президент совсем недавно отмечал, что предстоящие десятилетие – это десятилетие большой стройки в России. И, конечно, это невозможно представить без высокоскоростных магистралей, без железных дорог", - добавил Мишустин. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране. РЖД показывали очередность строительства планируемых в России ВСМ. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и далее в Рязань.
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россия, михаил мишустин, всм
Кабмин, РОССИЯ, Михаил Мишустин, ВСМ
Мишустин призвал использовать отечественные решения при строительстве ВСМ
Мишустин: строительство ВСМ должно базироваться на отечественных решениях
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Строительство высокоскоростных железных магистралей (ВСМ) в России должно базироваться на отечественных решениях, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Это он озвучил на встрече с руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) Алексеем Дружининым. Мишустин отметил, что очень важно далее улучшать пропускную способность сети, чтобы по всем возможностям и по скорости передвижения был прогресс.
"Решение историческое, которое президент с коллегами приняли совсем недавно по высокоскоростной магистрали, оно как раз дает стимулы и для агентства. Это и современные тепловозы, современные локомотивы, правильные соответствующие технологии, которые будут применяться, это новые материалы, вагоны. Что очень важно - соответствующая инфраструктура для высокоскоростных дорог, потому что совсем другая инфраструктура, и это будет в первую очередь, я надеюсь, построено на отечественных решениях", - сказал глава правительства РФ.
Он отметил, что именно на это направлены усилия и расходы на НИОКРы и соответствующие технологические разработки.
Хуснуллин назвал сроки строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
"Конечно, при помощи государства должны быть направлены именно на технологическое развитие, на суверенитет в том числе и в этой важнейшей для нас отрасли. Президент совсем недавно отмечал, что предстоящие десятилетие – это десятилетие большой стройки в России. И, конечно, это невозможно представить без высокоскоростных магистралей, без железных дорог", - добавил Мишустин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, но в целом обсуждается создание сети таких дорог в стране.
РЖД показывали очередность строительства планируемых в России ВСМ. Так, после высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и далее в Рязань.