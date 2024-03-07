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Аналитики предрекли рекордное падение экспорта бриллиантов из Индии

Аналитики предрекли рекордное падение экспорта бриллиантов из Индии - 07.03.2024, ПРАЙМ

Аналитики предрекли рекордное падение экспорта бриллиантов из Индии

Экспорт бриллиантов из Индии в 2023-2024 финансовом году опустится до пятилетнего минимума, снизившись на 25-30%, до 15-16 миллиардов долларов, говорится в... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T11:19+0300

2024-03-07T11:19+0300

2024-03-07T11:19+0300

экономика

индия

бриллианты

экспорт

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 мар – ПРАЙМ. Экспорт бриллиантов из Индии в 2023-2024 финансовом году опустится до пятилетнего минимума, снизившись на 25-30%, до 15-16 миллиардов долларов, говорится в отчете рейтингового агентства CareEdge Ratings. По его данным, экспорт бриллиантов из Индии резко вырос после пандемии и на фоне экономических стимулов в США достиг рекордных показателей - 24,43 миллиарда долларов в 2022 финансовом году и 22,04 миллиарда долларов в 2023 финансовом году (в Индии с 1 апреля по 31 марта). Вместе с тем, агентство отметило начавшееся в декабре 2022 года снижение спроса на ограненные и полированные алмазы, которое негативно сказалось на индийском экспорте, что "за 10 месяцев 2023-2024 финансового года привело к падению на 28% в годовом исчислении, до 13,04 миллиарда долларов". "CareEdge Ratings ожидает, что экспорт ограненных и полированных алмазов достигнет пятилетнего минимума в течение 2024 финансового года с падением примерно на 25-30%, до 15-16 миллиардов долларов. Кроме того, мы не ожидаем значительного восстановления в течение 2025 финансового года", - говорится в отчете агентства. По его оценке, причинами текущей ситуации стали экономические условия в США и Китае, растущий рынок выращенных в лаборатории бриллиантов и геополитическая напряженность. США и Китай являются основными рынками-потребителями бриллиантов, на них приходится около 65% алмазного экспорта Индии. Рейтинговая фирма заявила, что алмазная и ювелирная промышленность США сталкивается с усиливающимися проблемами инфляции, а растущая популярность выращенных в лаборатории бриллиантов по сравнению с природными бриллиантами из-за ценовых факторов еще больше снизила спрос на крупнейшем алмазном рынке. Китай, второй по величине рынок, находится в экономическом кризисе с 2018 года. Коллапс китайского рынка недвижимости и предпочтение, отдаваемое золотым ювелирным изделиям, снизили спрос на бриллианты. Рейтинговое агентство заявило, что игроки, работающие с меньшими бриллиантами (менее 0,3 карата), будут в лучшем положении, чем компании, занимающиеся сертифицированными бриллиантами. Ранее индийские компании для снижения потерь самостоятельно приостанавливали импорт алмазного сырья на два месяца (с 15 октября по 15 декабря 2023 года).

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индия, бриллианты, экспорт