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В США осознали: поляки и прибалты никогда не расскажут правду о России - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В США осознали: поляки и прибалты никогда не расскажут правду о России
В США осознали: поляки и прибалты никогда не расскажут правду о России - 07.03.2024, ПРАЙМ
В США осознали: поляки и прибалты никогда не расскажут правду о России
В США опасаются, что Россия своими действиями пытается возродить империю, но это не так – на самом деле это просто расстановка приоритетов и желание сохранить... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T11:23+0300
2024-03-07T12:04+0300
сша
россия
украина
польша
геополитика
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. В США опасаются, что Россия своими действиями пытается возродить империю, но это не так – на самом деле это просто расстановка приоритетов и желание сохранить то, что раньше принадлежало ей без военного вмешательства, пишет американское издание National Review.По мнению автора статьи, активизация России в Грузии, на Украине и в Приднестровье связаны вовсе не с имперскими амбициями. Это не наращивание ресурсов, а сохранение уже имеющегося, ведь заявления о том, что Грузия и Украина однажды вступят в НАТО несут непоправимую угрозу суверенитету России. Бросаясь такими угрозами, упомянутые страны сами поставили себя в опасное положение.Наглядный пример – Грузия: международные наблюдатели признали, что в 2008 году она сама пошла на эскалацию, открыв огонь по российской территории, чем вызвала ответные действия. Немного другая ситуация с Украиной и Сирией. На территории этих государств Россия имела военные базы, которые в результате народных волнений могла потерять. "Мы бы отреагировали точно так же, возникни подобная угроза нашим базам на Окинаве", - пишет автор.Таким образом, налицо не создание империи, а борьба за сохранение ключевых для Москвы активов, невзирая на финансовые и человеческие потери. Раньше эти активы принадлежали ей без какого-либо вмешательства. Аналогичные методы применяют и США, когда стремятся достичь каких-либо геополитических выгод.Пусть военно-морские активы России не волнуют простых американцев – они и не должны. Важно лишь понять, что они волнуют Россию, и та готова их защищать любой ценой. Если не решить эти вопросы, русские продолжат действовать, а все попытки отсрочить неминуемое лишь увеличат издержки и унижение, делает вывод издание.При этом важно понимать, что мнение о российских интересах и амбициях американцы черпают в основном от прибалтов, финнов, поляков, молдаван и Украинцев. Учитывая их непростую историю, аргументированный и беспристрастный анализ в этом случае вы никогда не получите, добавляют читатели в комментариях к материалу.Полный текст читайте на ИноСМИ
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сша, россия, украина, польша, геополитика
США, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЛЬША, геополитика
11:23 07.03.2024 (обновлено: 12:04 07.03.2024)
 
В США осознали: поляки и прибалты никогда не расскажут правду о России

National Review: Американцы поняли, что поляки и прибалты не расскажут всю правду о России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятники советским солдатам в Польше
Памятники советским солдатам в Польше - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. В США опасаются, что Россия своими действиями пытается возродить империю, но это не так – на самом деле это просто расстановка приоритетов и желание сохранить то, что раньше принадлежало ей без военного вмешательства, пишет американское издание National Review.
По мнению автора статьи, активизация России в Грузии, на Украине и в Приднестровье связаны вовсе не с имперскими амбициями. Это не наращивание ресурсов, а сохранение уже имеющегося, ведь заявления о том, что Грузия и Украина однажды вступят в НАТО несут непоправимую угрозу суверенитету России. Бросаясь такими угрозами, упомянутые страны сами поставили себя в опасное положение.
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Наглядный пример – Грузия: международные наблюдатели признали, что в 2008 году она сама пошла на эскалацию, открыв огонь по российской территории, чем вызвала ответные действия. Немного другая ситуация с Украиной и Сирией. На территории этих государств Россия имела военные базы, которые в результате народных волнений могла потерять. "Мы бы отреагировали точно так же, возникни подобная угроза нашим базам на Окинаве", - пишет автор.
Таким образом, налицо не создание империи, а борьба за сохранение ключевых для Москвы активов, невзирая на финансовые и человеческие потери. Раньше эти активы принадлежали ей без какого-либо вмешательства. Аналогичные методы применяют и США, когда стремятся достичь каких-либо геополитических выгод.
Пусть военно-морские активы России не волнуют простых американцев – они и не должны. Важно лишь понять, что они волнуют Россию, и та готова их защищать любой ценой. Если не решить эти вопросы, русские продолжат действовать, а все попытки отсрочить неминуемое лишь увеличат издержки и унижение, делает вывод издание.
При этом важно понимать, что мнение о российских интересах и амбициях американцы черпают в основном от прибалтов, финнов, поляков, молдаван и Украинцев. Учитывая их непростую историю, аргументированный и беспристрастный анализ в этом случае вы никогда не получите, добавляют читатели в комментариях к материалу.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
СШАРОССИЯУКРАИНАПОЛЬШАгеополитика
 
 
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