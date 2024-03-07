https://1prime.ru/20240307/846050535.html

В США осознали: поляки и прибалты никогда не расскажут правду о России

В США осознали: поляки и прибалты никогда не расскажут правду о России - 07.03.2024, ПРАЙМ

В США осознали: поляки и прибалты никогда не расскажут правду о России

В США опасаются, что Россия своими действиями пытается возродить империю, но это не так – на самом деле это просто расстановка приоритетов и желание сохранить... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T11:23+0300

2024-03-07T11:23+0300

2024-03-07T12:04+0300

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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. В США опасаются, что Россия своими действиями пытается возродить империю, но это не так – на самом деле это просто расстановка приоритетов и желание сохранить то, что раньше принадлежало ей без военного вмешательства, пишет американское издание National Review.По мнению автора статьи, активизация России в Грузии, на Украине и в Приднестровье связаны вовсе не с имперскими амбициями. Это не наращивание ресурсов, а сохранение уже имеющегося, ведь заявления о том, что Грузия и Украина однажды вступят в НАТО несут непоправимую угрозу суверенитету России. Бросаясь такими угрозами, упомянутые страны сами поставили себя в опасное положение.Наглядный пример – Грузия: международные наблюдатели признали, что в 2008 году она сама пошла на эскалацию, открыв огонь по российской территории, чем вызвала ответные действия. Немного другая ситуация с Украиной и Сирией. На территории этих государств Россия имела военные базы, которые в результате народных волнений могла потерять. "Мы бы отреагировали точно так же, возникни подобная угроза нашим базам на Окинаве", - пишет автор.Таким образом, налицо не создание империи, а борьба за сохранение ключевых для Москвы активов, невзирая на финансовые и человеческие потери. Раньше эти активы принадлежали ей без какого-либо вмешательства. Аналогичные методы применяют и США, когда стремятся достичь каких-либо геополитических выгод.Пусть военно-морские активы России не волнуют простых американцев – они и не должны. Важно лишь понять, что они волнуют Россию, и та готова их защищать любой ценой. Если не решить эти вопросы, русские продолжат действовать, а все попытки отсрочить неминуемое лишь увеличат издержки и унижение, делает вывод издание.При этом важно понимать, что мнение о российских интересах и амбициях американцы черпают в основном от прибалтов, финнов, поляков, молдаван и Украинцев. Учитывая их непростую историю, аргументированный и беспристрастный анализ в этом случае вы никогда не получите, добавляют читатели в комментариях к материалу.Полный текст читайте на ИноСМИ

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сша, россия, украина, польша, геополитика