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В России усилили контроль за поставками товаров из США - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В России усилили контроль за поставками товаров из США
В России усилили контроль за поставками товаров из США - 07.03.2024, ПРАЙМ
В России усилили контроль за поставками товаров из США
Российские таможенники начали активнее вести контроль для определения страны происхождения ряда категорий ввозимых в РФ товаров, сообщают "Ведомости" со ссылкой | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T11:32+0300
2024-03-07T12:10+0300
экономика
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импорт
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российские таможенники начали активнее вести контроль для определения страны происхождения ряда категорий ввозимых в РФ товаров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких фирм-импортеров.Указанные изменения в части контроля изданию подтвердили и в бизнес-объединении "Деловая Россия". По данным "Ведомостей", если таможенники выясняют, что ввозимый продукт сделали в США? либо импортер не смог подтвердить страну происхождения, то взимание пошлины производится по повышенному тарифу.В материале отмечается, что повышенные ввозные пошлины регулируются принятым еще в 2018 году постановлением Правительства РФ №788. Кабмин утвердил его в ответ на ввод Вашингтоном ограничений на ввоз металла из России.
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фтс, россия, импорт
Экономика, ФТС, РОССИЯ, импорт
11:32 07.03.2024 (обновлено: 12:10 07.03.2024)
 
В России усилили контроль за поставками товаров из США

"Ведомости": таможенники ищут товары из США для повышения ввозных пошлин

© РИА Новости . Михаил Воскресенский, STF | Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля
Зона таможенного контроля - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский, STF
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российские таможенники начали активнее вести контроль для определения страны происхождения ряда категорий ввозимых в РФ товаров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких фирм-импортеров.
Указанные изменения в части контроля изданию подтвердили и в бизнес-объединении "Деловая Россия".
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По данным "Ведомостей", если таможенники выясняют, что ввозимый продукт сделали в США? либо импортер не смог подтвердить страну происхождения, то взимание пошлины производится по повышенному тарифу.
В материале отмечается, что повышенные ввозные пошлины регулируются принятым еще в 2018 году постановлением Правительства РФ №788. Кабмин утвердил его в ответ на ввод Вашингтоном ограничений на ввоз металла из России.
 
ЭкономикаФТСРОССИЯимпорт
 
 
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