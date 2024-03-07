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В России усилили контроль за поставками товаров из США

В России усилили контроль за поставками товаров из США - 07.03.2024, ПРАЙМ

В России усилили контроль за поставками товаров из США

Российские таможенники начали активнее вести контроль для определения страны происхождения ряда категорий ввозимых в РФ товаров, сообщают "Ведомости" со ссылкой | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T11:32+0300

2024-03-07T11:32+0300

2024-03-07T12:10+0300

экономика

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Российские таможенники начали активнее вести контроль для определения страны происхождения ряда категорий ввозимых в РФ товаров, сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких фирм-импортеров.Указанные изменения в части контроля изданию подтвердили и в бизнес-объединении "Деловая Россия". По данным "Ведомостей", если таможенники выясняют, что ввозимый продукт сделали в США? либо импортер не смог подтвердить страну происхождения, то взимание пошлины производится по повышенному тарифу.В материале отмечается, что повышенные ввозные пошлины регулируются принятым еще в 2018 году постановлением Правительства РФ №788. Кабмин утвердил его в ответ на ввод Вашингтоном ограничений на ввоз металла из России.

https://1prime.ru/20240229/845732441.html

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