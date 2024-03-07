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ЕС предложит новые антироссийские санкции из-за Навального, сообщили СМИ
ЕС предложит новые антироссийские санкции из-за Навального, сообщили СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
ЕС предложит новые антироссийские санкции из-за Навального, сообщили СМИ
Брюссель предложит ввести новые антироссийские санкции после смерти Алексея Навального, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T12:00+0300
2024-03-07T12:00+0300
2024-03-07T12:00+0300
политика
алексей навальный
санкции против рф
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Брюссель предложит ввести новые антироссийские санкции после смерти Алексея Навального, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа. "ЕС предложит новые санкции... Ограничительные меры затронут 35 физических лиц и два юридических лица", — сказано в сообщении агентства. Отмечается, что санкции предложат применить к правительственным чиновникам, сотрудникам тюрьмы и судьям. При этом Bloomberg не указывает их имена. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, пока отсутствуют окончательные данные и заявления медиков и судмедэкспертов. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.
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алексей навальный, санкции против рф
Политика, Алексей Навальный, санкции против РФ
ЕС предложит новые антироссийские санкции из-за Навального, сообщили СМИ
Bloomberg: ЕС предложит новые санкции против России из-за Навального
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Брюссель предложит ввести новые антироссийские санкции после смерти Алексея Навального, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа.
"ЕС предложит новые санкции... Ограничительные меры затронут 35 физических лиц и два юридических лица", — сказано в сообщении агентства.
Отмечается, что санкции предложат применить к правительственным чиновникам, сотрудникам тюрьмы и судьям. При этом Bloomberg не указывает их имена.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва считает заявления западных политиков о смерти Навального оголтелыми и недопустимыми, пока отсутствуют окончательные данные и заявления медиков и судмедэкспертов.
Россия успешно развивается вопреки санкциям, заявил Песков
По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, моментальная реакция лидеров стран НАТО с выводами о смерти Навального, которая была озвучена раньше выводов судмедэкспертов, саморазоблачительна. МИД РФ отмечал, что реакции из-за рубежа на смерть Навального были "заготовлены заранее" - буквально через 15 минут после сообщения УФСИН "бурным потоком пошли сделанные как под копирку обвинения". Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом отмечал, что Запад не имеет права вмешиваться во внутренние дела России в ситуации со смертью Навального, добавив, что у них "бревно в глазу" с Джулианом Ассанжем.