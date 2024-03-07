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Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей

Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей - 07.03.2024, ПРАЙМ

Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2024 года вырос на 336 миллиардов рублей, до 12,259 триллиона рублей, а в долларах сократился на 90... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T12:17+0300

2024-03-07T12:17+0300

2024-03-07T12:17+0300

минфин

объем фнб

финансы

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2024 года вырос на 336 миллиардов рублей, до 12,259 триллиона рублей, а в долларах сократился на 90 миллионов - до 133,436 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 марта 2024 года объем ФНБ составил 12 258 661,2 млн рублей, или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, ...что эквивалентно 133 436,0 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 марта 2024 года составил эквивалент 5,044 триллиона рублей, или 54,910 миллиарда долларов, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. В частности, на 1 марта на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227, 517 миллиарда китайских юаней, 358,014 килограмма золота в обезличенной форме и 1,241 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 658,287 миллиарда рублей.

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минфин, объем фнб, финансы