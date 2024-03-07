https://1prime.ru/20240307/846055113.html

Новый план Брюсселя. Украинский ВПК "вступит" в Евросоюз раньше Киева

Новый план Брюсселя. Украинский ВПК "вступит" в Евросоюз раньше Киева - 07.03.2024, ПРАЙМ

Новый план Брюсселя. Украинский ВПК "вступит" в Евросоюз раньше Киева

Брюссель намерен интегрировать украинскую оборонную промышленность в проекты Европы, не дожидаясь, когда Украина вступит в Евросоюз. В результате предприятия... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T12:43+0300

2024-03-07T12:43+0300

2024-03-07T12:44+0300

украина

впк

интеграция

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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Брюссель намерен интегрировать украинскую оборонную промышленность в проекты Европы, не дожидаясь, когда Украина вступит в Евросоюз. В результате предприятия украинского военно-промышленного комплекса смогут претендовать на долю в фонде объемом в €100 млрд, пишет в материале для журнала The European Conservative политический обозреватель Тамаш Орбан.Как отмечается в статье, недавно обнародованная "Европейская программа оборонных инвестиций" (EDIP) предусматривает плавную интеграцию украинского ВПК в масштабные европейские проекты до вступления самой Украины в Евросоюз.На презентации программы комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что "Украина сможет извлечь выгоду из этой стратегии для своей оборонной промышленности и нарастить производственные мощности наравне с европейскими компаниями".А исполнительный вице-президент ЕК Маргрете Вестагер назвала EDIP "сигналом о будущем Украины в рамках ЕС".По словам Орбана, главная цель новой стратегии — приобщить государства-члены к совместным покупкам внутри блока, а не за его пределами. Согласно документу, к 2030 году не менее 40% всех закупок оружия должны осуществляться совместно, а не менее 50% — поступать от местных – европейских – предприятий.При этом среди дальнейших целей, как говорится в статье, значится укрепление ВПК Украины "всеми имеющимися способами"."Европа пытается как можно скорее нагнать упущенное за десятилетия халатности и пренебрежения оборонными инвестициями, и это дорого обойдется само по себе, не говоря уже о том, что если вписать в число дольщиков Украину, где не утихают боевые действия, то это поистине бездонная яма, куда деньги можно бросать лопатой", - пишет обозреватель.Вместе с тем в заключение автор отмечает: "Так или иначе, а раскошелиться европейцам придется. Идея с подключением Украины к этой стратегии еще имела бы смысл, если бы единственной целью было вооружить страну как можно скорее, но поскольку речь идет об обороне ЕС и будущем сдерживании, некоторые государства-члены определенно потребуют дальнейшей оценки, прежде чем дадут согласие".Подробности программы, сообщается в материале, "лидеры ЕС попытаются утрясти на предстоящем саммите, который состоится позднее в этом месяце".

https://1prime.ru/20240223/843152593.html

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украина, впк, интеграция