Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новый план Брюсселя. Украинский ВПК "вступит" в Евросоюз раньше Киева - 07.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240307/846055113.html
Новый план Брюсселя. Украинский ВПК "вступит" в Евросоюз раньше Киева
Новый план Брюсселя. Украинский ВПК "вступит" в Евросоюз раньше Киева - 07.03.2024, ПРАЙМ
Новый план Брюсселя. Украинский ВПК "вступит" в Евросоюз раньше Киева
Брюссель намерен интегрировать украинскую оборонную промышленность в проекты Европы, не дожидаясь, когда Украина вступит в Евросоюз. В результате предприятия... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T12:43+0300
2024-03-07T12:44+0300
украина
впк
интеграция
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_052d1bf8ca86cac4e3e900b59d18f61e.jpg
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Брюссель намерен интегрировать украинскую оборонную промышленность в проекты Европы, не дожидаясь, когда Украина вступит в Евросоюз. В результате предприятия украинского военно-промышленного комплекса смогут претендовать на долю в фонде объемом в €100 млрд, пишет в материале для журнала The European Conservative политический обозреватель Тамаш Орбан.Как отмечается в статье, недавно обнародованная "Европейская программа оборонных инвестиций" (EDIP) предусматривает плавную интеграцию украинского ВПК в масштабные европейские проекты до вступления самой Украины в Евросоюз.На презентации программы комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что "Украина сможет извлечь выгоду из этой стратегии для своей оборонной промышленности и нарастить производственные мощности наравне с европейскими компаниями".А исполнительный вице-президент ЕК Маргрете Вестагер назвала EDIP "сигналом о будущем Украины в рамках ЕС".По словам Орбана, главная цель новой стратегии — приобщить государства-члены к совместным покупкам внутри блока, а не за его пределами. Согласно документу, к 2030 году не менее 40% всех закупок оружия должны осуществляться совместно, а не менее 50% — поступать от местных – европейских – предприятий.При этом среди дальнейших целей, как говорится в статье, значится укрепление ВПК Украины "всеми имеющимися способами"."Европа пытается как можно скорее нагнать упущенное за десятилетия халатности и пренебрежения оборонными инвестициями, и это дорого обойдется само по себе, не говоря уже о том, что если вписать в число дольщиков Украину, где не утихают боевые действия, то это поистине бездонная яма, куда деньги можно бросать лопатой", - пишет обозреватель.Вместе с тем в заключение автор отмечает: "Так или иначе, а раскошелиться европейцам придется. Идея с подключением Украины к этой стратегии еще имела бы смысл, если бы единственной целью было вооружить страну как можно скорее, но поскольку речь идет об обороне ЕС и будущем сдерживании, некоторые государства-члены определенно потребуют дальнейшей оценки, прежде чем дадут согласие".Подробности программы, сообщается в материале, "лидеры ЕС попытаются утрясти на предстоящем саммите, который состоится позднее в этом месяце".
https://1prime.ru/20240223/843152593.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80487/89/804878907_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_8ace646e169b39380fa4a174085c199e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, впк, интеграция
УКРАИНА, ВПК, интеграция
12:43 07.03.2024 (обновлено: 12:44 07.03.2024)
 
Новый план Брюсселя. Украинский ВПК "вступит" в Евросоюз раньше Киева

TEC: Евросоюз планирует интегрировать в свои проекты украинский ВПК

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСитуация на Украине
Ситуация на Украине - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Брюссель намерен интегрировать украинскую оборонную промышленность в проекты Европы, не дожидаясь, когда Украина вступит в Евросоюз. В результате предприятия украинского военно-промышленного комплекса смогут претендовать на долю в фонде объемом в €100 млрд, пишет в материале для журнала The European Conservative политический обозреватель Тамаш Орбан.
Как отмечается в статье, недавно обнародованная "Европейская программа оборонных инвестиций" (EDIP) предусматривает плавную интеграцию украинского ВПК в масштабные европейские проекты до вступления самой Украины в Евросоюз.
На презентации программы комиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что "Украина сможет извлечь выгоду из этой стратегии для своей оборонной промышленности и нарастить производственные мощности наравне с европейскими компаниями".
А исполнительный вице-президент ЕК Маргрете Вестагер назвала EDIP "сигналом о будущем Украины в рамках ЕС".
По словам Орбана, главная цель новой стратегии — приобщить государства-члены к совместным покупкам внутри блока, а не за его пределами. Согласно документу, к 2030 году не менее 40% всех закупок оружия должны осуществляться совместно, а не менее 50% — поступать от местных – европейских – предприятий.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2024
В ЕК оценили рост ВПК России в 2023 году
23 февраля, 14:52
При этом среди дальнейших целей, как говорится в статье, значится укрепление ВПК Украины "всеми имеющимися способами".
"Европа пытается как можно скорее нагнать упущенное за десятилетия халатности и пренебрежения оборонными инвестициями, и это дорого обойдется само по себе, не говоря уже о том, что если вписать в число дольщиков Украину, где не утихают боевые действия, то это поистине бездонная яма, куда деньги можно бросать лопатой", - пишет обозреватель.
Вместе с тем в заключение автор отмечает: "Так или иначе, а раскошелиться европейцам придется. Идея с подключением Украины к этой стратегии еще имела бы смысл, если бы единственной целью было вооружить страну как можно скорее, но поскольку речь идет об обороне ЕС и будущем сдерживании, некоторые государства-члены определенно потребуют дальнейшей оценки, прежде чем дадут согласие".
Подробности программы, сообщается в материале, "лидеры ЕС попытаются утрясти на предстоящем саммите, который состоится позднее в этом месяце".
 
УКРАИНАВПКинтеграция
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала