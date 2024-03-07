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В Сириусе произошла массовая кража Чебурашек - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В Сириусе произошла массовая кража Чебурашек
В Сириусе произошла массовая кража Чебурашек - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Сириусе произошла массовая кража Чебурашек
Единственным часто повторяющимся правонарушением на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе была кража Чебурашек, заявил первый заместитель руководителя... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T12:53+0300
2024-03-07T13:05+0300
сергей кириенко
сочи
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СИРИУС, 7 мар - ПРАЙМ. Единственным часто повторяющимся правонарушением на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе была кража Чебурашек, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, воровство Чебурашек было единственным повторяющимся правонарушением."Не шучу, было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице, было что ли три таких случая, человек, который первый заходил в комнату, собирал Чебурашек со всех остальных кроватей и прятал в свой чемодан или под свою кровать", — сообщил Кириенко в ходе пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья" и ее продолжений. После выхода мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена", снятого по этой книге в 1969 году, персонаж стал широко известен. В 2022 году в России вышел комедийный фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко.
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сергей кириенко, сочи
Сергей Кириенко, СОЧИ
12:53 07.03.2024 (обновлено: 13:05 07.03.2024)
 
В Сириусе произошла массовая кража Чебурашек

Кириенко сообщил о массовой краже Чебурашек на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПразднование 55-летия со дня появления Чебурашки
Празднование 55-летия со дня появления Чебурашки - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИРИУС, 7 мар - ПРАЙМ. Единственным часто повторяющимся правонарушением на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе была кража Чебурашек, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
По его словам, воровство Чебурашек было единственным повторяющимся правонарушением.
"Не шучу, было несколько случаев, когда Чебурашек раскладывали по кроватям в гостинице, было что ли три таких случая, человек, который первый заходил в комнату, собирал Чебурашек со всех остальных кроватей и прятал в свой чемодан или под свою кровать", — сообщил Кириенко в ходе пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи.
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Чебурашка — персонаж, придуманный писателем Эдуардом Успенским в 1966 году как один из главных героев книги "Крокодил Гена и его друзья" и ее продолжений. После выхода мультфильма Романа Качанова "Крокодил Гена", снятого по этой книге в 1969 году, персонаж стал широко известен. В 2022 году в России вышел комедийный фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко.
 
Сергей КириенкоСОЧИ
 
 
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