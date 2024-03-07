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В Европарламенте одобрили продление беспошлинного ввоза товаров с Украины

В Европарламенте одобрили продление беспошлинного ввоза товаров с Украины - 07.03.2024, ПРАЙМ

В Европарламенте одобрили продление беспошлинного ввоза товаров с Украины

Комитет по международной торговле Европейского парламента (ЕП) в четверг поддержал (26 голосами против десяти и одного воздержавшегося) предложение Еврокомиссии | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T13:00+0300

2024-03-07T13:00+0300

2024-03-07T13:01+0300

европарламент

украина

импорт

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар – ПРАЙМ. Комитет по международной торговле Европейского парламента (ЕП) в четверг поддержал (26 голосами против десяти и одного воздержавшегося) предложение Еврокомиссии о продлении на год, до 5 июня 2025 года беспошлинного ввоза товаров с Украины, следует из результатов голосования. Аналогичные меры комитет предложил продлить и для Молдавии. После одобрения профильным комитетом Европарламента теперь предложение ЕК будет вынесено на голосование депутатов в первом чтении на пленарной сессии ЕП на следующей неделе. В случае поддержки предложение затем будет утверждено Советом ЕС, его опубликуют в официальном журнале, и оно вступит в силу. Еврокомиссия в конце января рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества. ЕК, в частности, предложила параллельно ввести механизм экстренной остановки импорта наиболее "чувствительных" товаров, включая яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022-2023 годы. Обсуждение предложения о продлении беспошлинного ввоза товаров Украины проходит на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. Профсоюз европейских фермеров и сельхозпроизводителей COPA-COGECA ранее сообщал, что его представители на встрече в Еврокомиссии "выразили серьезную обеспокоенность по поводу неограниченного импорта с Украины" и призвали "найти конструктивные решения для устранения (негативных – ред.) последствий либерализации торговли с Украиной". Европейские сельхозпроизводители указали на "непропорциональное и несправедливое бремя, возложенное на сельскохозяйственный сектор в связи с помощью, оказываемой Украине", и предупредили, что в случае сохранения неконтролируемого ввоза украинских сельхозтоваров "выживание производителей в Европе, как и непоколебимость поддержки Украины, будут поставлены под сомнение". Еврокомиссия с марта 2022 года также запустила так называемые маршруты солидарности - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые были нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Ограничения вступили в силу 2 мая прошлого года, в июне были продлены до 15 сентября. Однако 15 сентября ЕК решила не продлевать эти ограничения, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в одностороннем порядке.

https://1prime.ru/20240307/846046970.html

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европарламент, украина, импорт