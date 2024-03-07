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Путин рассказал о важности СВО и развития экономики
Путин рассказал о важности СВО и развития экономики - 07.03.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал о важности СВО и развития экономики
Спецоперация на Украине и развитие российской экономики - самые важные для президента Владимира Путина в рабочих вопросах. Об этом глава государства заявил на... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T13:19+0300
2024-03-07T13:19+0300
2024-03-07T13:19+0300
экономика
владимир путин
сво
8 марта
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КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Спецоперация на Украине и развитие российской экономики - самые важные для президента Владимира Путина в рабочих вопросах. Об этом глава государства заявил на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.Российскому лидеру задали вопрос, какое событие в прошлом году стало для него самым ярким и запоминающимся."Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции. Затем, конечно, очень много вопросов, связанных с экономикой: с ее поддержанием, с развитием, с обеспечением темпа роста экономики", - ответил он.Путин подчеркнул, что развитие экономики является базой, на которой строится вся жизнь, на ее показатели опираются и социальная сфера, и военные успехи.К наиболее ярким событиям президент причислил встречи с военнослужащими СВО. Он рассказал, что на таких мероприятиях старается не показывать эмоции, но такие встречи носят наиболее яркую эмоциональную окраску.
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владимир путин, сво, 8 марта
Экономика, Владимир Путин, СВО, 8 марта
Путин рассказал о важности СВО и развития экономики
Путин рассказал, что СВО и развитие экономики являются сами важными в рабочих вопросах
КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Спецоперация на Украине и развитие российской экономики - самые важные для президента Владимира Путина в рабочих вопросах. Об этом глава государства заявил на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
Российскому лидеру задали вопрос, какое событие в прошлом году стало для него самым ярким и запоминающимся.
"Конечно, так же, как и для страны в целом, и для меня, и для вас, я думаю, все самое яркое, самое значимое происходило на поле боя в зоне специальной военной операции. Затем, конечно, очень много вопросов, связанных с экономикой: с ее поддержанием, с развитием, с обеспечением темпа роста экономики", - ответил он.
Путин пошутил об "умных колонках" Сбера
Путин подчеркнул, что развитие экономики является базой, на которой строится вся жизнь, на ее показатели опираются и социальная сфера, и военные успехи.
К наиболее ярким событиям президент причислил встречи с военнослужащими СВО. Он рассказал, что на таких мероприятиях старается не показывать эмоции, но такие встречи носят наиболее яркую эмоциональную окраску.