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В НРА назвали банки-лидеры по внедрению ESG-повестки

В НРА назвали банки-лидеры по внедрению ESG-повестки - 07.03.2024, ПРАЙМ

В НРА назвали банки-лидеры по внедрению ESG-повестки

Выгоды банков от привлечения клиентов из "зеленых" отраслей намного меньше, чем от кредитования клиентов из "традиционных" для России нефтегазовых и... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T13:21+0300

2024-03-07T13:21+0300

2024-03-07T13:22+0300

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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Выгоды банков от привлечения клиентов из "зеленых" отраслей намного меньше, чем от кредитования клиентов из "традиционных" для России нефтегазовых и металлургических компаний. Тем не менее, и в этом направлении уже появились лидеры, говорится в исследовании Национального Рейтингового Агентства (НРА), имеющемся в распоряжении "Прайма".В шестерку ведущих организаций по устойчивому развитию входят ПАО "Сбербанк", ООО "СК Сбербанк страхование жизни", ПАО "ВТБ", ПАО "Московский кредитный банк", АО Газпробанк и банк "Тинькофф".Крупнейшие банки и входящие в их экосистемы страховые организации продолжают опережать других участников рынка в ESG-трансформации. Однако уже сейчас есть примеры успешной работы региональных банков на основе бизнес-модели ESG –банкинга, например, банк Центр-Инвест. Банки с базовой лицензией могут также занять в этой работе достойное место.Авторы исследования отмечают слабые места, выявленные в процессе анализа банковских ESG-практик. Это недостаточная реализация программ, направленных на снижение количества используемого пластика, ограниченное применение экологических требований для подрядчиков и поставщиков, невысокое внимание к климатическим и экологическим рискам в риск-менеджменте.Причины многих недоработок кроются в финансовой сфере. Сейчас выгоды банков от привлечения клиентов из "зеленых" отраслей намного меньше, чем практика кредитования клиентов из "традиционных" для России нефтегазовых и металлургических компаний, отмечается в исследовании.К сильным сторонам относят высокий уровень зрелости финансовых институтов в области внедрения социальной повестки. Это связано с тем, что в настоящее время банки испытывают высокую конкуренцию за человеческий капитал. У 15 компаний в выборке есть программы добровольного медицинского страхования, в том числе, для членов семьи сотрудника.Исследование было проведено путем сравнения практик устойчивого развития с законодательными и нормативными требованиями Российской Федерации в области устойчивого развития, а также лучшими международными практиками и ориентирами. В качестве показателей для сравнения были использованы факторы, используемые в методологии НРА по присвоению ESG рейтингов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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