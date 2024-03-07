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Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М
Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М - 07.03.2024, ПРАЙМ
Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М
Создание Ту-160М, мы поддержали российскую ядерную триаду, подобной техники стратегической авиации в мире нет, заявил президент России Владимир Путин. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T13:32+0300
2024-03-07T14:18+0300
владимир путин
8 марта
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КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Создание Ту-160М, мы поддержали российскую ядерную триаду, подобной техники стратегической авиации в мире нет, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в преддверии 8 марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища."Мы фактически создали новую машину (Ту 160м). Такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду, ядерную триаду", - сказал он.Президент отметил, что на поле боя армейская авиация выполняет серьезные задачи, назвав ее работу достойной самой высокой оценки. Кроме того, Путин подчернул отсутствие проблем с тренажерами для будущих летчиков, где-то даже обошли конкурентов. Глава государства также напомнил о своем полете на Ту-160М в феврале этого года. Российский лидер рассказал, что решение полететь было принято на месте.
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владимир путин, 8 марта
Владимир Путин, 8 марта
13:32 07.03.2024 (обновлено: 14:18 07.03.2024)
 
Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М

Путин: техники, подобной Ту-160М, нет в мире, ее созданием мы поддержали ядерную триаду

© РИА Новости . POOL/Владимир Гердо | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . POOL/Владимир Гердо
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КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Создание Ту-160М, мы поддержали российскую ядерную триаду, подобной техники стратегической авиации в мире нет, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в преддверии 8 марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
"Мы фактически создали новую машину (Ту 160м). Такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду, ядерную триаду", - сказал он.
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Президент отметил, что на поле боя армейская авиация выполняет серьезные задачи, назвав ее работу достойной самой высокой оценки. Кроме того, Путин подчернул отсутствие проблем с тренажерами для будущих летчиков, где-то даже обошли конкурентов.
Глава государства также напомнил о своем полете на Ту-160М в феврале этого года. Российский лидер рассказал, что решение полететь было принято на месте.
 
Владимир Путин8 марта
 
 
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