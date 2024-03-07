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Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М
Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М - 07.03.2024, ПРАЙМ
Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М
Создание Ту-160М, мы поддержали российскую ядерную триаду, подобной техники стратегической авиации в мире нет, заявил президент России Владимир Путин. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T13:32+0300
2024-03-07T13:32+0300
2024-03-07T14:18+0300
владимир путин
8 марта
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КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Создание Ту-160М, мы поддержали российскую ядерную триаду, подобной техники стратегической авиации в мире нет, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в преддверии 8 марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища."Мы фактически создали новую машину (Ту 160м). Такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду, ядерную триаду", - сказал он.Президент отметил, что на поле боя армейская авиация выполняет серьезные задачи, назвав ее работу достойной самой высокой оценки. Кроме того, Путин подчернул отсутствие проблем с тренажерами для будущих летчиков, где-то даже обошли конкурентов. Глава государства также напомнил о своем полете на Ту-160М в феврале этого года. Российский лидер рассказал, что решение полететь было принято на месте.
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владимир путин, 8 марта
Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М
Путин: техники, подобной Ту-160М, нет в мире, ее созданием мы поддержали ядерную триаду
КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Создание Ту-160М, мы поддержали российскую ядерную триаду, подобной техники стратегической авиации в мире нет, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в преддверии 8 марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
"Мы фактически создали новую машину (Ту 160м). Такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду, ядерную триаду", - сказал он.
В Кремле назвали условия, при которых Россия применит ядерное оружие
Президент отметил, что на поле боя армейская авиация выполняет серьезные задачи, назвав ее работу достойной самой высокой оценки. Кроме того, Путин подчернул отсутствие проблем с тренажерами для будущих летчиков, где-то даже обошли конкурентов.
Глава государства также напомнил о своем полете на Ту-160М в феврале этого года. Российский лидер рассказал, что решение полететь было принято на месте.