https://1prime.ru/20240307/846059450.html

Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М

Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М - 07.03.2024, ПРАЙМ

Такая техника только у России: Путин рассказал об уникальности Ту-160М

Создание Ту-160М, мы поддержали российскую ядерную триаду, подобной техники стратегической авиации в мире нет, заявил президент России Владимир Путин. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T13:32+0300

2024-03-07T13:32+0300

2024-03-07T14:18+0300

владимир путин

8 марта

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КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Создание Ту-160М, мы поддержали российскую ядерную триаду, подобной техники стратегической авиации в мире нет, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в преддверии 8 марта встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища."Мы фактически создали новую машину (Ту 160м). Такой машины нет в мире, сверхзвуковой, на таких скоростях работающей машины стратегической авиации, способной нести ядерное оружие. Таким образом мы поддержали нашу триаду, ядерную триаду", - сказал он.Президент отметил, что на поле боя армейская авиация выполняет серьезные задачи, назвав ее работу достойной самой высокой оценки. Кроме того, Путин подчернул отсутствие проблем с тренажерами для будущих летчиков, где-то даже обошли конкурентов. Глава государства также напомнил о своем полете на Ту-160М в феврале этого года. Российский лидер рассказал, что решение полететь было принято на месте.

https://1prime.ru/20240306/846010609.html

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владимир путин, 8 марта