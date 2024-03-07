https://1prime.ru/20240307/846059612.html

Путин назвал главное средство поддержания формы

Путин назвал главное средство поддержания формы - 07.03.2024, ПРАЙМ

Путин назвал главное средство поддержания формы

Спорт является главным средством поддержания формы, заявил президент России Владимир путин, дбавив, что сам им занимается и всем рекомендует. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T13:42+0300

2024-03-07T13:42+0300

2024-03-07T13:42+0300

владимир путин

спорт

алкоголь

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КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Спорт является главным средством поддержания формы, заявил президент России Владимир путин, дбавив, что сам им занимается и всем рекомендует.Российский лидер 7 марта посещает Краснодарский край, где встретился, в том числе, с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища."Что касается физической формы - я всегда отвечаю единообразно, здесь ничего такого абсолютно нет. Все время говорю: спортом, спортом надо заниматься. И как бы рекомендую всем другим это делать. Я и рекомендую всем заниматься спортом, это так и есть", - сказал он.Путин также напомнил, что предлагал делать налоговый вычет для тех, кто занимается спортом и сдает нормы ГТО. Он также назвал спорт самым главным средством поддержания формы.Кроме того, президент отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков. Глава государства также порекомендовал закаливание, например "горячий и холодный душ или контрастный".

https://1prime.ru/20240229/845722883.html

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владимир путин, спорт, алкоголь