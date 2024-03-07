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Путин назвал главное средство поддержания формы
Путин назвал главное средство поддержания формы - 07.03.2024, ПРАЙМ
Путин назвал главное средство поддержания формы
Спорт является главным средством поддержания формы, заявил президент России Владимир путин, дбавив, что сам им занимается и всем рекомендует. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T13:42+0300
2024-03-07T13:42+0300
2024-03-07T13:42+0300
владимир путин
спорт
алкоголь
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КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Спорт является главным средством поддержания формы, заявил президент России Владимир путин, дбавив, что сам им занимается и всем рекомендует.Российский лидер 7 марта посещает Краснодарский край, где встретился, в том числе, с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища."Что касается физической формы - я всегда отвечаю единообразно, здесь ничего такого абсолютно нет. Все время говорю: спортом, спортом надо заниматься. И как бы рекомендую всем другим это делать. Я и рекомендую всем заниматься спортом, это так и есть", - сказал он.Путин также напомнил, что предлагал делать налоговый вычет для тех, кто занимается спортом и сдает нормы ГТО. Он также назвал спорт самым главным средством поддержания формы.Кроме того, президент отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков. Глава государства также порекомендовал закаливание, например "горячий и холодный душ или контрастный".
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владимир путин, спорт, алкоголь
Владимир Путин, спорт, алкоголь
Путин назвал главное средство поддержания формы
Путин порекомендовал заниматься спортом - главным средством поддержания формы
КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Спорт является главным средством поддержания формы, заявил президент России Владимир путин, дбавив, что сам им занимается и всем рекомендует.
Российский лидер 7 марта посещает Краснодарский край, где встретился, в том числе, с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
"Что касается физической формы - я всегда отвечаю единообразно, здесь ничего такого абсолютно нет. Все время говорю: спортом, спортом надо заниматься. И как бы рекомендую всем другим это делать. Я и рекомендую всем заниматься спортом, это так и есть", - сказал он.
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Путин также напомнил, что предлагал делать налоговый вычет для тех, кто занимается спортом и сдает нормы ГТО. Он также назвал спорт самым главным средством поддержания формы.
Кроме того, президент отметил, что практически исключает алкоголь, старается не употреблять крепких напитков.
Глава государства также порекомендовал закаливание, например "горячий и холодный душ или контрастный".