https://1prime.ru/20240307/846059901.html

"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России

"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывала бороться с влиянием России в Европе, читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали ее слова. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T13:56+0300

2024-03-07T13:56+0300

2024-03-07T13:56+0300

политика

анналена бербок

россия

германия

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывала бороться с влиянием России в Европе, читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали ее слова.Ранее глава немецкого МИД назвала расширение Евросоюза на балканы геополитической необходимостью, отметив, что ЕС не может позволить себе серых зон, которые выгодны России. Читатели отметили, что у Бербок "Россия виновата" в любой ситуации, призвав дружить с Москвой, а не бороться с ней."Она еще не разобралась с конфликтом на Украине, а уже ищет, куда еще можно деньги потратить", - добавил один из комментаторов.Другой читатель при этом указал, что Бербок "играет с огнем".

https://1prime.ru/20240306/846007831.html

германия

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анналена бербок, россия, германия