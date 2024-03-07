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"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России - 07.03.2024, ПРАЙМ
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"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России
"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывала бороться с влиянием России в Европе, читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали ее слова. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T13:56+0300
2024-03-07T13:56+0300
политика
анналена бербок
россия
германия
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывала бороться с влиянием России в Европе, читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали ее слова.Ранее глава немецкого МИД назвала расширение Евросоюза на балканы геополитической необходимостью, отметив, что ЕС не может позволить себе серых зон, которые выгодны России. Читатели отметили, что у Бербок "Россия виновата" в любой ситуации, призвав дружить с Москвой, а не бороться с ней."Она еще не разобралась с конфликтом на Украине, а уже ищет, куда еще можно деньги потратить", - добавил один из комментаторов.Другой читатель при этом указал, что Бербок "играет с огнем".
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анналена бербок, россия, германия
Политика, Анналена Бербок, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
13:56 07.03.2024
 
"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России

Читатели Die Welt раскритиковали заявление Бербок о необходимости бороться с влиянием РФ

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАнналена Бербок
Анналена Бербок
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывала бороться с влиянием России в Европе, читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали ее слова.
Ранее глава немецкого МИД назвала расширение Евросоюза на балканы геополитической необходимостью, отметив, что ЕС не может позволить себе серых зон, которые выгодны России.
Читатели отметили, что у Бербок "Россия виновата" в любой ситуации, призвав дружить с Москвой, а не бороться с ней.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 06.03.2024
Бербок напомнили о деде-нацисте из-за нападок на Россию
Вчера, 13:10
"Она еще не разобралась с конфликтом на Украине, а уже ищет, куда еще можно деньги потратить", - добавил один из комментаторов.
Другой читатель при этом указал, что Бербок "играет с огнем".
 
ПолитикаАнналена БербокРОССИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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