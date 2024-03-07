https://1prime.ru/20240307/846059901.html
"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России
"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывала бороться с влиянием России в Европе, читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали ее слова. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T13:56+0300
2024-03-07T13:56+0300
2024-03-07T13:56+0300
политика
анналена бербок
россия
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/45/841114537_0:91:2317:1394_1920x0_80_0_0_3b3cde795c4987cfe423d61c55daebfb.jpg
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывала бороться с влиянием России в Европе, читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали ее слова.Ранее глава немецкого МИД назвала расширение Евросоюза на балканы геополитической необходимостью, отметив, что ЕС не может позволить себе серых зон, которые выгодны России. Читатели отметили, что у Бербок "Россия виновата" в любой ситуации, призвав дружить с Москвой, а не бороться с ней."Она еще не разобралась с конфликтом на Украине, а уже ищет, куда еще можно деньги потратить", - добавил один из комментаторов.Другой читатель при этом указал, что Бербок "играет с огнем".
https://1prime.ru/20240306/846007831.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84111/45/841114537_169:0:2149:1485_1920x0_80_0_0_5cabb45401c10a58a34667763c19a7bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анналена бербок, россия, германия
Политика, Анналена Бербок, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
"Играет с огнем": немцев шокировало новое заявление Бербок о России
Читатели Die Welt раскритиковали заявление Бербок о необходимости бороться с влиянием РФ
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призывала бороться с влиянием России в Европе, читатели немецкого издания Die Welt
раскритиковали ее слова.
Ранее глава немецкого МИД назвала расширение Евросоюза на балканы геополитической необходимостью, отметив, что ЕС не может позволить себе серых зон, которые выгодны России.
Читатели отметили, что у Бербок "Россия виновата" в любой ситуации, призвав дружить с Москвой, а не бороться с ней.
Бербок напомнили о деде-нацисте из-за нападок на Россию
"Она еще не разобралась с конфликтом на Украине, а уже ищет, куда еще можно деньги потратить", - добавил один из комментаторов.
Другой читатель при этом указал, что Бербок "играет с огнем".