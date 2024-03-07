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Шведский суд обязал Россию выплатить 1,55 миллиона долларов, пишут СМИ
Шведский суд обязал Россию выплатить 1,55 миллиона долларов, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Шведский суд обязал Россию выплатить 1,55 миллиона долларов, пишут СМИ
Шведский суд обязал Россию выплатить более 16 миллионов шведских крон (1,55 миллиона долларов) за неоплату аренды здания торгпредства РФ. Об этом сообщает в... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T14:05+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Шведский суд обязал Россию выплатить более 16 миллионов шведских крон (1,55 миллиона долларов) за неоплату аренды здания торгпредства РФ. Об этом сообщает в четверг газета Dagens Nyheter. "Российскую сторону обязали выплатить владельцу недвижимости в Лидинге более 16 миллионов шведских крон за неуплату арендной платы", — говорится в материале. Отмечается, что речь идет о здании российского торгового представительства в Стокгольме, которое было реализовано на аукционе в 2012 году. Продажа объекта была произведена на основании решения Верховного суда Швеции, принятого в 2011 году после рассмотрения иска немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера к Российской Федерации. Предприниматель в течение нескольких лет пытался взыскать с Москвы ущерб, понесенный им при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов. МИД РФ заявлял, что решение шведского суда по принудительной продаже служебно-жилого здания торгового представительства РФ в Стокгольме нелегитимно и противоречит международному праву, так как у здания дипломатический статус. По словам представителей компании, выкупившей здание, он якобы используется сотрудниками российского посольства. Задолженность по арендной плате составляет порядка сотни тысяч крон ежемесячно, уточняет газета. Окружной суд Стокгольма вынес решение в пользу компании по умолчанию, что означает, что российская сторона также должна будет оплатить судебные издержки компании, пишет издание.
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РОССИЯ, ШВЕЦИЯ, Недвижимость
Шведский суд обязал Россию выплатить 1,55 миллиона долларов, пишут СМИ
Dagens Nyheter: шведский суд обязал РФ выплатить $1,55 млн за аренду здания торгпредства
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Шведский суд обязал Россию выплатить более 16 миллионов шведских крон (1,55 миллиона долларов) за неоплату аренды здания торгпредства РФ. Об этом сообщает в четверг газета Dagens Nyheter.
"Российскую сторону обязали выплатить владельцу недвижимости в Лидинге более 16 миллионов шведских крон за неуплату арендной платы", — говорится в материале.
Отмечается, что речь идет о здании российского торгового представительства в Стокгольме, которое было реализовано на аукционе в 2012 году.
Продажа объекта была произведена на основании решения Верховного суда Швеции, принятого в 2011 году после рассмотрения иска немецкого бизнесмена Франца Зедельмайера к Российской Федерации. Предприниматель в течение нескольких лет пытался взыскать с Москвы ущерб, понесенный им при попытке организовать бизнес в Санкт-Петербурге в начале 1990-х годов.
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МИД РФ заявлял, что решение шведского суда по принудительной продаже служебно-жилого здания торгового представительства РФ в Стокгольме нелегитимно и противоречит международному праву, так как у здания дипломатический статус. По словам представителей компании, выкупившей здание, он якобы используется сотрудниками российского посольства. Задолженность по арендной плате составляет порядка сотни тысяч крон ежемесячно, уточняет газета.
Окружной суд Стокгольма вынес решение в пользу компании по умолчанию, что означает, что российская сторона также должна будет оплатить судебные издержки компании, пишет издание.