https://1prime.ru/20240307/846060526.html
Путин поделился опытом пилотирования вертолета
Путин поделился опытом пилотирования вертолета - 07.03.2024, ПРАЙМ
Путин поделился опытом пилотирования вертолета
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поделился опытом пилотирования вертолетом,... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T14:16+0300
2024-03-07T14:16+0300
2024-03-07T14:20+0300
россия
владимир путин
авиация
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/78/841217813_0:0:2509:1412_1920x0_80_0_0_14b61bee1d866dd057fcb6e2b5c72fe8.jpg
КРАСНОДАР, 7 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поделился опытом пилотирования вертолетом, отметив, что это ему давалось с трудом."Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки - и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно", — уточнил Путин.По словам российского лидера, сложность заключается в том, что "там все до миллиметра". Армейская авиация определенно заслуживает уважения, заключил Путин.Глава государства в 2012 году принимал участие в операции по спасению стерхов (белых журавлей). Пилотируя мотодельтаплан, который животные принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других - с птицами.
https://1prime.ru/20240307/putin-846059737.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84121/78/841217813_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_14ac4d364a0a37ecd2a46432a5ec116e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, авиация
РОССИЯ, Владимир Путин, авиация
Путин поделился опытом пилотирования вертолета
Путин признал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет
КРАСНОДАР, 7 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поделился опытом пилотирования вертолетом, отметив, что это ему давалось с трудом.
"Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки - и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно", — уточнил Путин.
По словам российского лидера, сложность заключается в том, что "там все до миллиметра".
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России
Армейская авиация определенно заслуживает уважения, заключил Путин.
Глава государства в 2012 году принимал участие в операции по спасению стерхов (белых журавлей). Пилотируя мотодельтаплан, который животные принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других - с птицами.