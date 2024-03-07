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Путин поделился опытом пилотирования вертолета - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Путин поделился опытом пилотирования вертолета
Путин поделился опытом пилотирования вертолета - 07.03.2024, ПРАЙМ
Путин поделился опытом пилотирования вертолета
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поделился опытом пилотирования вертолетом,... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T14:16+0300
2024-03-07T14:20+0300
россия
владимир путин
авиация
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КРАСНОДАР, 7 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поделился опытом пилотирования вертолетом, отметив, что это ему давалось с трудом."Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки - и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно", — уточнил Путин.По словам российского лидера, сложность заключается в том, что "там все до миллиметра". Армейская авиация определенно заслуживает уважения, заключил Путин.Глава государства в 2012 году принимал участие в операции по спасению стерхов (белых журавлей). Пилотируя мотодельтаплан, который животные принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других - с птицами.
https://1prime.ru/20240307/putin-846059737.html
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россия, владимир путин, авиация
РОССИЯ, Владимир Путин, авиация
14:16 07.03.2024 (обновлено: 14:20 07.03.2024)
 
Путин поделился опытом пилотирования вертолета

Путин признал, что ему тяжелее всего было пилотировать вертолет

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота вертолета Ка-52 группировки "Юг" на Артемовском направлении
Работа вертолета Ка-52 группировки Юг на Артемовском направлении - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
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КРАСНОДАР, 7 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поделился опытом пилотирования вертолетом, отметив, что это ему давалось с трудом.
"Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки - и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно", — уточнил Путин.
По словам российского лидера, сложность заключается в том, что "там все до миллиметра".
Президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками Краснодарского высшего военного авиационного училища - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
Путин рассказал о ситуации с авиатренажерами в России
13:43
Армейская авиация определенно заслуживает уважения, заключил Путин.
Глава государства в 2012 году принимал участие в операции по спасению стерхов (белых журавлей). Пилотируя мотодельтаплан, который животные принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других - с птицами.
 
РОССИЯВладимир Путинавиация
 
 
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