https://1prime.ru/20240307/846060526.html

Путин поделился опытом пилотирования вертолета

Путин поделился опытом пилотирования вертолета - 07.03.2024, ПРАЙМ

Путин поделился опытом пилотирования вертолета

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поделился опытом пилотирования вертолетом,... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T14:16+0300

2024-03-07T14:16+0300

2024-03-07T14:20+0300

россия

владимир путин

авиация

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КРАСНОДАР, 7 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поделился опытом пилотирования вертолетом, отметив, что это ему давалось с трудом."Пробовал пилотировать вертолет. Мне кажется, это самое сложное в пилотировании. Но там просто миллиметр ручки - и уже машина куда-то заваливается, куда-то там перелетает, влево, вправо. Точку посадки найти сложно", — уточнил Путин.По словам российского лидера, сложность заключается в том, что "там все до миллиметра". Армейская авиация определенно заслуживает уважения, заключил Путин.Глава государства в 2012 году принимал участие в операции по спасению стерхов (белых журавлей). Пилотируя мотодельтаплан, который животные принимают за своего вожака, Путин совершил три полета: первый - ознакомительный, а два других - с птицами.

https://1prime.ru/20240307/putin-846059737.html

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россия, владимир путин, авиация