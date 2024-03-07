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В Италии считают, что политика фон дер Ляйен разрушает Европу - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В Италии считают, что политика фон дер Ляйен разрушает Европу
В Италии считают, что политика фон дер Ляйен разрушает Европу - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Италии считают, что политика фон дер Ляйен разрушает Европу
Текущая политика возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссии разрушает Европу, заявила итальянская партия "Лига" в ответ на ее заявления об опасности... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T14:23+0300
2024-03-07T14:23+0300
политика
италия
урсула фон дер ляйен
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РИМ, 7 мар – ПРАЙМ. Текущая политика возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссии разрушает Европу, заявила итальянская партия "Лига" в ответ на ее заявления об опасности правых партий. Ранее в четверг глава ЕК назвала своих соперников на предстоящих выборах в Европарламент "популистами, демагогами и националистами". Она полагает, что правые хотят "растоптать наши ценности и разрушить Европу". "Что разрушает Европу, так это безумная политика этой злосчастной и жуткой Комиссии, которая ничего не сделала для борьбы с нелегальной иммиграцией и исламским экстремизмом, которая работала над тем, чтобы разорить итальянских и европейских фермеров с помощью налогов, идиотских правил, муки из насекомых и синтетических продуктов питания, чтобы уволить тысячи работников автомобильной отрасли, чтобы оказать Китаю услугу и наполнить нас электромобилями, устроить сложности всем домовладельцам с новыми обязанностями и налогами", — сказано в заявлении "Лиги". Партия также заявила, что социалисты "никогда больше не разорят миллионы граждан". В конце января лидер "Лиги", министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини раскритиковал работу ЕК на фоне протестов фермеров. Он заявил, что ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен "катастрофична". Тогда он сообщил, что лично он не голосовал бы за фон дер Ляйен в случае ее выдвижения на второй срок на пост председателя ЕК.
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италия, урсула фон дер ляйен
Политика, ИТАЛИЯ, Урсула фон дер Ляйен
14:23 07.03.2024
 
В Италии считают, что политика фон дер Ляйен разрушает Европу

Итальянская "Лига": политика фон дер Ляйен разрушает Европу

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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РИМ, 7 мар – ПРАЙМ. Текущая политика возглавляемой Урсулой фон дер Ляйен Еврокомиссии разрушает Европу, заявила итальянская партия "Лига" в ответ на ее заявления об опасности правых партий.
Ранее в четверг глава ЕК назвала своих соперников на предстоящих выборах в Европарламент "популистами, демагогами и националистами". Она полагает, что правые хотят "растоптать наши ценности и разрушить Европу".
"Что разрушает Европу, так это безумная политика этой злосчастной и жуткой Комиссии, которая ничего не сделала для борьбы с нелегальной иммиграцией и исламским экстремизмом, которая работала над тем, чтобы разорить итальянских и европейских фермеров с помощью налогов, идиотских правил, муки из насекомых и синтетических продуктов питания, чтобы уволить тысячи работников автомобильной отрасли, чтобы оказать Китаю услугу и наполнить нас электромобилями, устроить сложности всем домовладельцам с новыми обязанностями и налогами", — сказано в заявлении "Лиги".
Партия также заявила, что социалисты "никогда больше не разорят миллионы граждан".
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Вчера, 12:28
В конце января лидер "Лиги", министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини раскритиковал работу ЕК на фоне протестов фермеров. Он заявил, что ЕК во главе с Урсулой фон дер Ляйен "катастрофична". Тогда он сообщил, что лично он не голосовал бы за фон дер Ляйен в случае ее выдвижения на второй срок на пост председателя ЕК.
 
ПолитикаИТАЛИЯУрсула фон дер Ляйен
 
 
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