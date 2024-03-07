https://1prime.ru/20240307/846062066.html

Россия сильно прижала западную гидру. Германию ждут серьезные проблемы

Россия сильно прижала западную гидру. Германию ждут серьезные проблемы - 07.03.2024, ПРАЙМ

Россия сильно прижала западную гидру. Германию ждут серьезные проблемы

Россия, опубликовав записи о намерении Германии атаковать Крымский мост, "сильно прижала западную гидру", канцлера ФРГ Олафа Шольца ждут большие неприятности... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T14:43+0300

2024-03-07T14:43+0300

2024-03-07T14:43+0300

политика

россия

германия

крымский мост

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Россия, опубликовав записи о намерении Германии атаковать Крымский мост, "сильно прижала западную гидру", канцлера ФРГ Олафа Шольца ждут большие неприятности. Об этом пишет турецкая газета Sabah.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала 40-минутную аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост", а также поставки Taurus ВСУ. 5 марта немецкий министр обороны Борис Писториус подтвердил подлинность записи.Турецкое издание напоминате, что Шольц назвал публикацию разговора "очень серьезным вопросом". который очень быстро проясняют."Даже если Шольц сосредоточится на факте утечки записи, а не на ее содержании, это событие, несомненно, будет иметь серьезные последствия для Берлина. Россия, не сумевшая доказать, что "Северный поток" взорвали Соединенные Штаты и что ее корабли в Черном море атаковали британцы, на этот раз сильно прижала западную гидру", - пишет Sabah.Как говорится в материалах, президент России Владимир Путин отмечал, что налицо доказательство совершенного западными странами преступления. теперь Шольца ждут серьезные проблемы, независимо от того, признает он, что немецкой армией руководят не из берлина, или нет, заключила Sabah.Полный текст читайте на ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240305/845910166.html

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россия, германия, крымский мост