https://1prime.ru/20240307/846062339.html

Посла США вызвали в МИД России

Посла США вызвали в МИД России - 07.03.2024, ПРАЙМ

Посла США вызвали в МИД России

Американскому послу Линн Трейси вручили ноту с требованием прекратить содействие трем некоммерческим организациями, которые были признаны нежелательными на... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T14:49+0300

2024-03-07T14:49+0300

2024-03-07T15:24+0300

россия

сша

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Американскому послу Линн Трейси вручили ноту с требованием прекратить содействие трем некоммерческим организациями, которые были признаны нежелательными на российской территории. Об этом говорится в публикации на сайте Министерства иностранных дел России. Речь идет о таких организациях, как "Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы", "Институт международного образования".В тексте отметили, что дипломат была вызвана 7 марта. Ее уведомили о признании нескольких НКО нежелательными и вручили ноту с требованием прекратить любое содействие этим организациям."Попытки вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе "persona non grata" причастных к подобным действиям сотрудников Посольства США", — отметили в МИД.В ведомстве заключили, что продолжение их деятельности будет рассматриваться как нарушение российского законодательства.Некоммерческая организация — организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. НКО могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

https://1prime.ru/20240307/846041452.html

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