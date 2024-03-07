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В ЕС поддержали новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК
В ЕС поддержали новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК - 07.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС поддержали новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Съезд Европейской народной партии (EНП) состоялся в четверг, 7 марта, участники поддержали выдвижение немецкого политика Урсулы фон дер Ляйен на пост главы... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:01+0300
2024-03-07T15:01+0300
2024-03-07T15:29+0300
политика
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урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - ПРАЙМ. Съезд Европейской народной партии (EНП) состоялся в четверг, 7 марта, участники поддержали выдвижение немецкого политика Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии до 2029 года. В июне состоятся выборы в Европарламент, затем обновится состав ЕК, будет назначен новый глава Евросовета.В проходящем в Бухаресте съезде EНП, транслируемом на информационных ресурсах партии, участвуют делегаты из 12 европейских государств-участников."Осталось 90 дней до выборов (в Европарламент - ред.)… Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца", - сказала фон дер Ляйен.
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ек, урсула фон дер ляйен
Политика, ЕК, Урсула фон дер Ляйен
В ЕС поддержали новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Европейская народная партия поддержала новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК
БРЮССЕЛЬ, 7 мар - ПРАЙМ. Съезд Европейской народной партии (EНП) состоялся в четверг, 7 марта, участники поддержали выдвижение немецкого политика Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии до 2029 года.
В июне состоятся выборы в Европарламент, затем обновится состав ЕК, будет назначен новый глава Евросовета.
В Италии считают, что политика фон дер Ляйен разрушает Европу
В проходящем в Бухаресте съезде EНП, транслируемом на информационных ресурсах партии, участвуют делегаты из 12 европейских государств-участников.
"Осталось 90 дней до выборов (в Европарламент - ред.)… Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца", - сказала фон дер Ляйен.