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В ЕС поддержали новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК

В ЕС поддержали новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК - 07.03.2024, ПРАЙМ

В ЕС поддержали новое выдвижение фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Съезд Европейской народной партии (EНП) состоялся в четверг, 7 марта, участники поддержали выдвижение немецкого политика Урсулы фон дер Ляйен на пост главы... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T15:01+0300

2024-03-07T15:01+0300

2024-03-07T15:29+0300

политика

ек

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - ПРАЙМ. Съезд Европейской народной партии (EНП) состоялся в четверг, 7 марта, участники поддержали выдвижение немецкого политика Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии до 2029 года. В июне состоятся выборы в Европарламент, затем обновится состав ЕК, будет назначен новый глава Евросовета.В проходящем в Бухаресте съезде EНП, транслируемом на информационных ресурсах партии, участвуют делегаты из 12 европейских государств-участников."Осталось 90 дней до выборов (в Европарламент - ред.)… Теперь пришло время, чтобы пытаться убедить людей и завоевать их сердца", - сказала фон дер Ляйен.

https://1prime.ru/20240307/846060991.html

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ек, урсула фон дер ляйен