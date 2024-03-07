https://1prime.ru/20240307/846063457.html

Швеция 7 марта официально вступит в НАТО

Швеция 7 марта официально вступит в НАТО - 07.03.2024, ПРАЙМ

Швеция 7 марта официально вступит в НАТО

Швеция 7 марта официально вступит в Североатлантический альянс, став его 32-м членом. Об этом сказано в сообщении Белого дома США. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T15:17+0300

2024-03-07T15:17+0300

2024-03-07T15:40+0300

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Швеция 7 марта официально вступит в Североатлантический альянс, став его 32-м членом. Об этом сказано в сообщении Белого дома США. Ранее президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал ратификацию членства Швеции в альянсе. До этого Венгрия являлась последней страной-членом НАТО, препятствовавшей вступлению Швеции. "Швеция 7 марта 2024 года официально присоединяется к союзу НАТО и становится 32-м союзником", — сказано в сообщении на сайте администрации президента США. Согласно заявлению Белого дома, вступление Швеции сделает НАТО "еще безопаснее". Ранее канцелярия кабмина Швеции сообщила, что премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрем поедут в Вашингтон 6 марта. Шведские СМИ считают, что этот визит связан с вступлением королевства в НАТО. НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

https://1prime.ru/20240307/nato-846059310.html

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