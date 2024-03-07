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В ЕП отклонили поправки Польши при продлении беспошлинного ввоза для Киева - 07.03.2024, ПРАЙМ
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В ЕП отклонили поправки Польши при продлении беспошлинного ввоза для Киева
В ЕП отклонили поправки Польши при продлении беспошлинного ввоза для Киева - 07.03.2024, ПРАЙМ
В ЕП отклонили поправки Польши при продлении беспошлинного ввоза для Киева
Комитет по международной торговле Европейского парламента (ЕП), в четверг поддержавший предложение Еврокомиссии о продлении на год, до 5 июня 2025 года,... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:19+0300
2024-03-07T15:19+0300
украина
польша
протесты фермеров
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ВАРШАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Комитет по международной торговле Европейского парламента (ЕП), в четверг поддержавший предложение Еврокомиссии о продлении на год, до 5 июня 2025 года, беспошлинного ввоза товаров с Украины, отклонил все польские поправки, передает RMF FM. "Поправки Еврокомиссии, внесенные в связи с протестами польских фермеров, были отклонены. Идея заключалась в том, чтобы квоты на сахар, яйца и птицу были ниже, а ко всей сельскохозяйственной продукции можно было применить экстренную блокаду, которая останавливает импорт в случае сбоев на рынке", - сообщает радиостанция. После одобрения профильным комитетом Европарламента теперь предложение ЕК будет вынесено на голосование депутатов в первом чтении на пленарной сессии ЕП на следующей неделе. В случае поддержки предложение затем будет утверждено Советом ЕС, его опубликуют в официальном журнале, и оно вступит в силу. Еврокомиссия в конце января рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества. ЕК, в частности, предложила параллельно ввести механизм экстренной остановки импорта наиболее "чувствительных" товаров, включая яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022–2023 годы. Обсуждение предложения о продлении беспошлинного ввоза товаров Украины проходит на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года. Профсоюз европейских фермеров и сельхозпроизводителей COPA-COGECA ранее сообщал, что его представители на встрече в Еврокомиссии "выразили серьезную обеспокоенность по поводу неограниченного импорта с Украины" и призвали "найти конструктивные решения для устранения (негативных — ред.) последствий либерализации торговли с Украиной". Европейские сельхозпроизводители указали на "непропорциональное и несправедливое бремя, возложенное на сельскохозяйственный сектор в связи с помощью, оказываемой Украине", и предупредили, что в случае сохранения неконтролируемого ввоза украинских сельхозтоваров "выживание производителей в Европе, как и непоколебимость поддержки Украины, будут поставлены под сомнение". Еврокомиссия с марта 2022 года также запустила так называемые маршруты солидарности - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые были нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза. Ограничения вступили в силу 2 мая прошлого года, в июне были продлены до 15 сентября. Однако 15 сентября ЕК решила не продлевать эти ограничения, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в одностороннем порядке.
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украина, польша, протесты фермеров
УКРАИНА, ПОЛЬША, протесты фермеров
15:19 07.03.2024
 
В ЕП отклонили поправки Польши при продлении беспошлинного ввоза для Киева

Комитет ЕП, продлив на год беспошлинный ввоз товаров с Украины, отклонил польские поправки

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 7 мар - ПРАЙМ. Комитет по международной торговле Европейского парламента (ЕП), в четверг поддержавший предложение Еврокомиссии о продлении на год, до 5 июня 2025 года, беспошлинного ввоза товаров с Украины, отклонил все польские поправки, передает RMF FM.
"Поправки Еврокомиссии, внесенные в связи с протестами польских фермеров, были отклонены. Идея заключалась в том, чтобы квоты на сахар, яйца и птицу были ниже, а ко всей сельскохозяйственной продукции можно было применить экстренную блокаду, которая останавливает импорт в случае сбоев на рынке", - сообщает радиостанция.
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После одобрения профильным комитетом Европарламента теперь предложение ЕК будет вынесено на голосование депутатов в первом чтении на пленарной сессии ЕП на следующей неделе. В случае поддержки предложение затем будет утверждено Советом ЕС, его опубликуют в официальном журнале, и оно вступит в силу.
Еврокомиссия в конце января рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года с рядом мер для защиты стран сообщества. ЕК, в частности, предложила параллельно ввести механизм экстренной остановки импорта наиболее "чувствительных" товаров, включая яйца, мясо птицы и сахар, если будут превышены средние показатели по данным продуктам по состоянию на 2022–2023 годы.
Обсуждение предложения о продлении беспошлинного ввоза товаров Украины проходит на фоне не утихающих в разных странах ЕС массовых протестов фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с аграриев многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции.
ЕС в июне 2022 года на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта, что привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. Тем не менее, в конце мая 2023 года беспошлинный ввоз был продлен еще на год, до июня 2024 года.
Профсоюз европейских фермеров и сельхозпроизводителей COPA-COGECA ранее сообщал, что его представители на встрече в Еврокомиссии "выразили серьезную обеспокоенность по поводу неограниченного импорта с Украины" и призвали "найти конструктивные решения для устранения (негативных — ред.) последствий либерализации торговли с Украиной". Европейские сельхозпроизводители указали на "непропорциональное и несправедливое бремя, возложенное на сельскохозяйственный сектор в связи с помощью, оказываемой Украине", и предупредили, что в случае сохранения неконтролируемого ввоза украинских сельхозтоваров "выживание производителей в Европе, как и непоколебимость поддержки Украины, будут поставлены под сомнение".
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Еврокомиссия с марта 2022 года также запустила так называемые маршруты солидарности - сухопутные и речные маршруты для массового вывоза зерна с Украины. Предполагалось, что эти поставки будут направлены на мировой рынок и позволят Киеву получать дополнительные экспортные поступления. В реальности из-за проблем с логистикой основная масса вывозимой аграрной продукции стала оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что уже к осени 2022 года привело к началу кризиса аграрного перепроизводства в этих странах. В конце марта 2023 года пять приграничных с Украиной стран ЕС (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия) обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерновых с Украины. Европейская комиссия приняла временные ограничительные меры, которые были нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в приграничных государствах союза.
Ограничения вступили в силу 2 мая прошлого года, в июне были продлены до 15 сентября. Однако 15 сентября ЕК решила не продлевать эти ограничения, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом и представить соответствующий план действий. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет на ввоз украинской сельхозпродукции в одностороннем порядке.
 
УКРАИНАПОЛЬШАпротесты фермеров
 
 
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