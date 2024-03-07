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Россиян предупредили о мошенничестве с подарочными картами к 8 марта
Россиян предупредили о мошенничестве с подарочными картами к 8 марта - 07.03.2024, ПРАЙМ
Россиян предупредили о мошенничестве с подарочными картами к 8 марта
Мошенники с начала марта создали более 30 фейковых сайтов, которые предлагают россиянам подарочные карты к 8 марта от имени различных маркетплейсов, рассказал... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:19+0300
2024-03-07T15:19+0300
2024-03-07T15:19+0300
россия
8 марта
мошенники
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники с начала марта создали более 30 фейковых сайтов, которые предлагают россиянам подарочные карты к 8 марта от имени различных маркетплейсов, рассказал журналистам руководитель центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "В этом году специалисты Solar AURA фиксируют и специфические мартовские схемы обмана. Так, с начала месяца в сети появилось более 30 фейковых ресурсов, предлагающих подарочные карты к 8 марта от имени различных маркетплейсов", - сказал Вураско. Он пояснил, что волна фейковых магазинов возникает из-за повышенного спроса на определенные категории товаров в канун Международного женского дня. Зачастую такие "магазины" не имеют прямой отсылки к празднику, зато привлекают потенциальных жертв низкими ценами. Например, очень часто мошенники создают фейковые сайты по доставке цветов. "Схема работает предельно просто: оплачиваете букет на сайте, вводите адрес доставки и… ваша девушка остается без букета. Опасность данного вида мошенничества заключается в том, что между списанием денег и осознанием того, что вас обманули, проходит достаточно большое время. Тот факт, что букет вы оплачиваете сейчас, а доставляют его потом, не вызывает подозрений", - объяснил Вураско. Специалисты по кибербезопасности советуют соблюдать правила цифровой гигиены, то есть не переходить по ссылкам из писем, в которых обещают "золотые горы"; внимательно проверять сайт, на котором вы хотите совершить покупку, в том числе историю его существования; не торопиться и тщательно взвешивать каждое свое решение.
https://1prime.ru/20240306/moshenniki-845987121.html
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россия, 8 марта, мошенники
РОССИЯ, 8 марта, мошенники
Россиян предупредили о мошенничестве с подарочными картами к 8 марта
ГК "Солар": мошенники создали более 30 фейковых сайтов с подарочными картами к 8 марта
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники с начала марта создали более 30 фейковых сайтов, которые предлагают россиянам подарочные карты к 8 марта от имени различных маркетплейсов, рассказал журналистам руководитель центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско.
"В этом году специалисты Solar AURA фиксируют и специфические мартовские схемы обмана. Так, с начала месяца в сети появилось более 30 фейковых ресурсов, предлагающих подарочные карты к 8 марта от имени различных маркетплейсов", - сказал Вураско.
Он пояснил, что волна фейковых магазинов возникает из-за повышенного спроса на определенные категории товаров в канун Международного женского дня. Зачастую такие "магазины" не имеют прямой отсылки к празднику, зато привлекают потенциальных жертв низкими ценами. Например, очень часто мошенники создают фейковые сайты по доставке цветов.
"Схема работает предельно просто: оплачиваете букет на сайте, вводите адрес доставки и… ваша девушка остается без букета. Опасность данного вида мошенничества заключается в том, что между списанием денег и осознанием того, что вас обманули, проходит достаточно большое время. Тот факт, что букет вы оплачиваете сейчас, а доставляют его потом, не вызывает подозрений", - объяснил Вураско.
Эксперт рассказал об уловке, к которой прибегают мошенники в Telegram
Специалисты по кибербезопасности советуют соблюдать правила цифровой гигиены, то есть не переходить по ссылкам из писем, в которых обещают "золотые горы"; внимательно проверять сайт, на котором вы хотите совершить покупку, в том числе историю его существования; не торопиться и тщательно взвешивать каждое свое решение.