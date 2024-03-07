https://1prime.ru/20240307/846063842.html

Россиян предупредили о мошенничестве с подарочными картами к 8 марта

Россиян предупредили о мошенничестве с подарочными картами к 8 марта - 07.03.2024, ПРАЙМ

Россиян предупредили о мошенничестве с подарочными картами к 8 марта

Мошенники с начала марта создали более 30 фейковых сайтов, которые предлагают россиянам подарочные карты к 8 марта от имени различных маркетплейсов, рассказал... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T15:19+0300

2024-03-07T15:19+0300

2024-03-07T15:19+0300

россия

8 марта

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/76332/56/763325614_0:398:5242:3347_1920x0_80_0_0_8cda94f6f02b2315cb8f933a822df29c.jpg

МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Мошенники с начала марта создали более 30 фейковых сайтов, которые предлагают россиянам подарочные карты к 8 марта от имени различных маркетплейсов, рассказал журналистам руководитель центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар" Александр Вураско. "В этом году специалисты Solar AURA фиксируют и специфические мартовские схемы обмана. Так, с начала месяца в сети появилось более 30 фейковых ресурсов, предлагающих подарочные карты к 8 марта от имени различных маркетплейсов", - сказал Вураско. Он пояснил, что волна фейковых магазинов возникает из-за повышенного спроса на определенные категории товаров в канун Международного женского дня. Зачастую такие "магазины" не имеют прямой отсылки к празднику, зато привлекают потенциальных жертв низкими ценами. Например, очень часто мошенники создают фейковые сайты по доставке цветов. "Схема работает предельно просто: оплачиваете букет на сайте, вводите адрес доставки и… ваша девушка остается без букета. Опасность данного вида мошенничества заключается в том, что между списанием денег и осознанием того, что вас обманули, проходит достаточно большое время. Тот факт, что букет вы оплачиваете сейчас, а доставляют его потом, не вызывает подозрений", - объяснил Вураско. Специалисты по кибербезопасности советуют соблюдать правила цифровой гигиены, то есть не переходить по ссылкам из писем, в которых обещают "золотые горы"; внимательно проверять сайт, на котором вы хотите совершить покупку, в том числе историю его существования; не торопиться и тщательно взвешивать каждое свое решение.

https://1prime.ru/20240306/moshenniki-845987121.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, 8 марта, мошенники