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Аналитики ждут первого в современной истории падения уровня жизни британцев

Аналитики ждут первого в современной истории падения уровня жизни британцев - 07.03.2024, ПРАЙМ

Аналитики ждут первого в современной истории падения уровня жизни британцев

Действующий парламент Великобритании, избранный в 2019 году, станет первым в современной истории, при котором уровень жизни британцев снизится, сообщает в... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T15:22+0300

2024-03-07T15:22+0300

2024-03-07T15:22+0300

экономика

британия

уровень жизни

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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Действующий парламент Великобритании, избранный в 2019 году, станет первым в современной истории, при котором уровень жизни британцев снизится, сообщает в четверг аналитический центр Resolution Foundation. В среду министр финансов Великобритании выступил с весенним бюджетным посланием, объявив о новых мерах по поддержке населения и экономики страны. "За время работы этого парламента (с 2019 по 2025) реальные располагаемые денежные доходы снизятся на 0,9 процента – это первый парламент в современной истории, при котором произойдет падение уровня жизни", – говорится в пресс-релизе аналитического центра. По мнению аналитиков, представленные главой британского минфина бюджетные меры показали, что сейчас у власти "парламент с вялым ростом, падением уровня жизни и заметным перераспределением средств от старых и богатых к молодым и бедным". Отмечается, что наибольшую выгоду от политики нынешних властей получат люди от 18 до 45 лет, которые в среднем сэкономят 590 фунтов стерлингов. В то же время граждане от 66 лет в среднем потеряют 770 фунтов. Следующие выборы в британский парламент должны пройти до января 2025 года.

https://1prime.ru/20240306/britain-846028169.html

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британия, уровень жизни