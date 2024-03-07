Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240307/846064336.html
"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ
"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ
"Укрспецэкспорт" переговаривается с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для украинской армии, указал РИА Новости информированный источник. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:27+0300
2024-03-07T15:27+0300
украина
казахстан
россия
впк
https://cdnn.1prime.ru/img/76598/19/765981972_0:21:1500:865_1920x0_80_0_0_4b02017ff59cc9339fcad47652ebfba3.jpg
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "Укрспецэкспорт" переговаривается с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для украинской армии, указал РИА Новости информированный источник. "Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т.С.", — уточнил он. По словам источника, ВСУ могут передать российские комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов СУ-24 и МиГ-29.Собеседник агентства предполагает, что у казахских властей есть "скрытые карты", благодаря которым они могут поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.Однако, как отмечает источник, существует определенный риск потерять выгодную для Казахстана экономическую кооперацию с Россией.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российско-казахстанское взаимодействие успешно развивается, в прошлом году взаимный товарооборот двух стран превысил рекордный показатель 2022 года.
https://1prime.ru/20240305/845963698.html
украина
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76598/19/765981972_114:0:1475:1021_1920x0_80_0_0_95667db619197276b7ff73e9dd3113f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, казахстан, россия, впк
УКРАИНА, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ВПК
15:27 07.03.2024
 
"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ

"Укрспецэкспорт" договаривается с Казахстаном о закупках продукции ВПК России для нужд ВСУ

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИстребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "Укрспецэкспорт" переговаривается с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для украинской армии, указал РИА Новости информированный источник.
"Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т.С.", — уточнил он.
По словам источника, ВСУ могут передать российские комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов СУ-24 и МиГ-29.
Собеседник агентства предполагает, что у казахских властей есть "скрытые карты", благодаря которым они могут поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.
Куриные яйца - ПРАЙМ, 1920, 05.03.2024
Казахстан дополнительно поставил в Россию более 600 тысяч яиц
5 марта, 15:12
Однако, как отмечает источник, существует определенный риск потерять выгодную для Казахстана экономическую кооперацию с Россией.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российско-казахстанское взаимодействие успешно развивается, в прошлом году взаимный товарооборот двух стран превысил рекордный показатель 2022 года.
 
УКРАИНАКАЗАХСТАНРОССИЯВПК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала