https://1prime.ru/20240307/846064336.html

"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ

"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ

"Укрспецэкспорт" переговаривается с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для украинской армии, указал РИА Новости информированный источник. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T15:27+0300

2024-03-07T15:27+0300

2024-03-07T15:27+0300

украина

казахстан

россия

впк

https://cdnn.1prime.ru/img/76598/19/765981972_0:21:1500:865_1920x0_80_0_0_4b02017ff59cc9339fcad47652ebfba3.jpg

МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "Укрспецэкспорт" переговаривается с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для украинской армии, указал РИА Новости информированный источник. "Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т.С.", — уточнил он. По словам источника, ВСУ могут передать российские комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов СУ-24 и МиГ-29.Собеседник агентства предполагает, что у казахских властей есть "скрытые карты", благодаря которым они могут поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.Однако, как отмечает источник, существует определенный риск потерять выгодную для Казахстана экономическую кооперацию с Россией.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российско-казахстанское взаимодействие успешно развивается, в прошлом году взаимный товарооборот двух стран превысил рекордный показатель 2022 года.

https://1prime.ru/20240305/845963698.html

украина

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, казахстан, россия, впк