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"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ
"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ
"Укрспецэкспорт" переговаривается с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для украинской армии, указал РИА Новости информированный источник. | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:27+0300
2024-03-07T15:27+0300
2024-03-07T15:27+0300
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "Укрспецэкспорт" переговаривается с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для украинской армии, указал РИА Новости информированный источник. "Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т.С.", — уточнил он. По словам источника, ВСУ могут передать российские комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов СУ-24 и МиГ-29.Собеседник агентства предполагает, что у казахских властей есть "скрытые карты", благодаря которым они могут поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.Однако, как отмечает источник, существует определенный риск потерять выгодную для Казахстана экономическую кооперацию с Россией.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российско-казахстанское взаимодействие успешно развивается, в прошлом году взаимный товарооборот двух стран превысил рекордный показатель 2022 года.
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украина, казахстан, россия, впк
УКРАИНА, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ВПК
"Укрспецэкспорт" хочет закупить у Казахстана продукцию ВПК России для ВСУ
"Укрспецэкспорт" договаривается с Казахстаном о закупках продукции ВПК России для нужд ВСУ
МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. "Укрспецэкспорт" переговаривается с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для украинской армии, указал РИА Новости информированный источник.
"Недавно стало известно, что ГК "Укрспецэкспорт" ведет переговоры с Казахстаном о закупках продукции российского ВПК для нужд ВСУ. Ниточки тянутся к зарегистрированным в Астане компаниям TOO "Navico", "BSKey company", TOO "ИГТ", ИА "Сыздыков Т.С.", — уточнил он.
По словам источника, ВСУ могут передать российские комплектующие к парашютно-тормозным системам ПГК-10 для самолетов СУ-24 и МиГ-29.
Собеседник агентства предполагает, что у казахских властей есть "скрытые карты", благодаря которым они могут поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.
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Однако, как отмечает источник, существует определенный риск потерять выгодную для Казахстана экономическую кооперацию с Россией.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российско-казахстанское взаимодействие успешно развивается, в прошлом году взаимный товарооборот двух стран превысил рекордный показатель 2022 года.