Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Не соучастники". Западные юристы ринулись защищать британцев на Украине - 07.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240307/846064465.html
"Не соучастники". Западные юристы ринулись защищать британцев на Украине
"Не соучастники". Западные юристы ринулись защищать британцев на Украине - 07.03.2024, ПРАЙМ
"Не соучастники". Западные юристы ринулись защищать британцев на Украине
Действия Британии, чьи военные помогают ВСУ запускать ракеты Storm Shadow, не делают Лондон соучастником боевых действий, уверяет издание Asia Times. На самом... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:28+0300
2024-03-07T15:48+0300
нато
британия
великобритания
военные
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846064188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beed1ff33b8caffabde804b23f3d1d84.jpg
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Действия Британии, чьи военные помогают ВСУ запускать ракеты Storm Shadow, не делают Лондон соучастником боевых действий, уверяет издание Asia Times. На самом деле однозначного ответа международные юристы не дают.Информация о помощи британских военных украинцам с запуском ракет всплыла в перехваченном телефонном разговоре высокопоставленных немецких военных и чиновников. Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку ничего не оставалось, кроме как подтвердить, что "небольшое количество" военнослужащих действительно "поддерживает вооружённые силы Украины". Однако никаких планов по масштабному развертыванию нет, заверил он.Ранее появлялась информация об участии частей британского спецназа в украинском конфликте, однако официально она не подтверждалась. Все это поднимает важный вопрос – означает ли все это, что Великобритания стала соучастницей боевых действий на стороне Украины?Российская сторона считает, что отправка войск на территорию конфликта может быть истолковано, как прямое участие НАТО в боевых действиях и даже как объявление войны. Любой неукраинский военный персонал, находящийся на Украине с целью обучения ВСУ или эксплуатации боевой техники является законной военной целью, равно как и заводы третьих стран, производящие эту технику.Что на этот счет говорит международное право? Однозначного ответа юристы не дают. Большинство считает, что само по себе предоставление средств защиты не нарушает закон. Действия британских военных могут считаться боевой операцией, лишь если без участия ВСУ приведут к любой атаке на российские войска.Однако риск эскалации в подобных конфликтах всегда высок. Чтобы его минимизировать, альянс должен с осторожностью выбирать оружие для поставки на Украину. Главное – оно не должно использоваться для прямых ударов по российской территории. Так и было до момента "слива" беседы немцев о поставках дальнобойных ракет Taurus. Теперь очевидно, что германское правительство все же рассматривает этот вариант, хотя прежде от него открещивалось, заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240307/nato-846059310.html
британия
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846064188_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8a04078b108b9e40b4fc0fc1ad52e722.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, британия, великобритания, военные
НАТО, БРИТАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, военные
15:28 07.03.2024 (обновлено: 15:48 07.03.2024)
 
"Не соучастники". Западные юристы ринулись защищать британцев на Украине

AT: западные юристы не считают Британию участницей конфликта на Украине

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ осматривают покинутые позиции ВСУ в Авдеевке
Военнослужащие ВС РФ осматривают покинутые позиции ВСУ в Авдеевке
© Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Действия Британии, чьи военные помогают ВСУ запускать ракеты Storm Shadow, не делают Лондон соучастником боевых действий, уверяет издание Asia Times. На самом деле однозначного ответа международные юристы не дают.
Информация о помощи британских военных украинцам с запуском ракет всплыла в перехваченном телефонном разговоре высокопоставленных немецких военных и чиновников. Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку ничего не оставалось, кроме как подтвердить, что "небольшое количество" военнослужащих действительно "поддерживает вооружённые силы Украины". Однако никаких планов по масштабному развертыванию нет, заверил он.
Ранее появлялась информация об участии частей британского спецназа в украинском конфликте, однако официально она не подтверждалась. Все это поднимает важный вопрос – означает ли все это, что Великобритания стала соучастницей боевых действий на стороне Украины?
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
НАТО отрабатывает сценарий противостояния с Россией, заявил Патрушев
13:31
Российская сторона считает, что отправка войск на территорию конфликта может быть истолковано, как прямое участие НАТО в боевых действиях и даже как объявление войны. Любой неукраинский военный персонал, находящийся на Украине с целью обучения ВСУ или эксплуатации боевой техники является законной военной целью, равно как и заводы третьих стран, производящие эту технику.
Что на этот счет говорит международное право? Однозначного ответа юристы не дают. Большинство считает, что само по себе предоставление средств защиты не нарушает закон. Действия британских военных могут считаться боевой операцией, лишь если без участия ВСУ приведут к любой атаке на российские войска.
Однако риск эскалации в подобных конфликтах всегда высок. Чтобы его минимизировать, альянс должен с осторожностью выбирать оружие для поставки на Украину. Главное – оно не должно использоваться для прямых ударов по российской территории. Так и было до момента "слива" беседы немцев о поставках дальнобойных ракет Taurus. Теперь очевидно, что германское правительство все же рассматривает этот вариант, хотя прежде от него открещивалось, заключает издание.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
НАТОБРИТАНИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯвоенные
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала