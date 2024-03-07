https://1prime.ru/20240307/846064465.html

"Не соучастники". Западные юристы ринулись защищать британцев на Украине

"Не соучастники". Западные юристы ринулись защищать британцев на Украине - 07.03.2024, ПРАЙМ

"Не соучастники". Западные юристы ринулись защищать британцев на Украине

Действия Британии, чьи военные помогают ВСУ запускать ракеты Storm Shadow, не делают Лондон соучастником боевых действий, уверяет издание Asia Times. На самом... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T15:28+0300

2024-03-07T15:28+0300

2024-03-07T15:48+0300

нато

британия

великобритания

военные

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846064188_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_beed1ff33b8caffabde804b23f3d1d84.jpg

МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Действия Британии, чьи военные помогают ВСУ запускать ракеты Storm Shadow, не делают Лондон соучастником боевых действий, уверяет издание Asia Times. На самом деле однозначного ответа международные юристы не дают.Информация о помощи британских военных украинцам с запуском ракет всплыла в перехваченном телефонном разговоре высокопоставленных немецких военных и чиновников. Премьер-министру Великобритании Риши Сунаку ничего не оставалось, кроме как подтвердить, что "небольшое количество" военнослужащих действительно "поддерживает вооружённые силы Украины". Однако никаких планов по масштабному развертыванию нет, заверил он.Ранее появлялась информация об участии частей британского спецназа в украинском конфликте, однако официально она не подтверждалась. Все это поднимает важный вопрос – означает ли все это, что Великобритания стала соучастницей боевых действий на стороне Украины?Российская сторона считает, что отправка войск на территорию конфликта может быть истолковано, как прямое участие НАТО в боевых действиях и даже как объявление войны. Любой неукраинский военный персонал, находящийся на Украине с целью обучения ВСУ или эксплуатации боевой техники является законной военной целью, равно как и заводы третьих стран, производящие эту технику.Что на этот счет говорит международное право? Однозначного ответа юристы не дают. Большинство считает, что само по себе предоставление средств защиты не нарушает закон. Действия британских военных могут считаться боевой операцией, лишь если без участия ВСУ приведут к любой атаке на российские войска.Однако риск эскалации в подобных конфликтах всегда высок. Чтобы его минимизировать, альянс должен с осторожностью выбирать оружие для поставки на Украину. Главное – оно не должно использоваться для прямых ударов по российской территории. Так и было до момента "слива" беседы немцев о поставках дальнобойных ракет Taurus. Теперь очевидно, что германское правительство все же рассматривает этот вариант, хотя прежде от него открещивалось, заключает издание.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240307/nato-846059310.html

британия

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нато, британия, великобритания, военные