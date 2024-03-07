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В Банке России отметили значительное снижение выдачи ипотеки
В Банке России отметили значительное снижение выдачи ипотеки - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Банке России отметили значительное снижение выдачи ипотеки
Банки в России выдали в феврале ипотеку на сумму около 320 миллиардов рублей, что почти на четверть меньше, чем в тот же месяц годом ранее, говорится в... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:35+0300
2024-03-07T15:35+0300
2024-03-07T15:35+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Банки в России выдали в феврале ипотеку на сумму около 320 миллиардов рублей, что почти на четверть меньше, чем в тот же месяц годом ранее, говорится в материалах Банка России. "По предварительным данным, в феврале 2024 года было выдано ИЖК (ипотечных жилищных кредитов - ред.) на сумму около 320 миллиардов рублей, что практически на четверть ниже показателя годом ранее", - сказано в сообщении. Выдачи по льготным программам также замедлились после значительного всплеска во втором полугодии прошлого года, указал регулятор. "По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным программам в феврале предоставлено ИЖК на сумму около 213 миллиардов рублей, что существенно ниже среднего значения за аналогичный период июля–декабря 2023 года (около 550 миллиардов рублей)", - говорится в материалах. При этом ЦБ указал, что этот результат сопоставим со значением февраля прошлого года - 210,5 миллиардов рублей. Банк России ждет существенного снижения темпов роста ипотеки в текущем году - до показателя в интервале от 7 до 12%. При этом в прошлом году ипотечный портфель российских банков вырос на рекордные 34,5% - до 18,2 триллиона рублей, и в основном это произошло благодаря льготным программам, сообщал зимой ЦБ.
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россия, ипотека, банки
Банк России, РОССИЯ, ипотека, Банки
В Банке России отметили значительное снижение выдачи ипотеки
ЦБ: выдача ипотеки в России в феврале упала почти на четверть
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Банки в России выдали в феврале ипотеку на сумму около 320 миллиардов рублей, что почти на четверть меньше, чем в тот же месяц годом ранее, говорится в материалах Банка России.
"По предварительным данным, в феврале 2024 года было выдано ИЖК (ипотечных жилищных кредитов - ред.) на сумму около 320 миллиардов рублей, что практически на четверть ниже показателя годом ранее", - сказано в сообщении.
Выдачи по льготным программам также замедлились после значительного всплеска во втором полугодии прошлого года, указал регулятор.
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"По оперативным данным АО "Дом.РФ", по льготным программам в феврале предоставлено ИЖК на сумму около 213 миллиардов рублей, что существенно ниже среднего значения за аналогичный период июля–декабря 2023 года (около 550 миллиардов рублей)", - говорится в материалах.
При этом ЦБ указал, что этот результат сопоставим со значением февраля прошлого года - 210,5 миллиардов рублей.
Банк России ждет существенного снижения темпов роста ипотеки в текущем году - до показателя в интервале от 7 до 12%. При этом в прошлом году ипотечный портфель российских банков вырос на рекордные 34,5% - до 18,2 триллиона рублей, и в основном это произошло благодаря льготным программам, сообщал зимой ЦБ.