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Демократы в США начали расследование в отношении SpaceX
Демократы в США начали расследование в отношении SpaceX - 07.03.2024, ПРАЙМ
Демократы в США начали расследование в отношении SpaceX
Демократы в палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за возможного незаконного использования терминалов... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:37+0300
2024-03-07T15:37+0300
2024-03-07T15:37+0300
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Демократы в палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за возможного незаконного использования терминалов Starlink и якобы применения их российскими силами в конфликте на Украине, пишет газета Washington Post. "Демократы палаты представителей начали расследование SpaceX Илона Маска, проверяя, применила ли компания надлежащие меры, чтобы предупредить использование спутниковых интернет-сервисов Starlink Россией в конфликте на Украине", - говорится в сообщении газеты. Конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо компании с требованием прояснить жалобы о возможном якобы незаконном использовании терминалов. В обращении они указали, что озабочены обвинениями украинской стороны в том, что российские силы использовали Starlink, что, по их мнению, может нарушать американские санкции. "Мы озабочены, что у вас могут не действовать надлежащие ограничения и политика", - говорится в письме. Газета добавляет, что ранее в минобороны Украины утверждали, что российские силы якобы применяют Starlink в ходе боевых действий.
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spacex, илон маск, сша, starlink
SpaceX, Илон Маск, США, Starlink
Демократы в США начали расследование в отношении SpaceX
Демократы в США начали расследование SpaceX из-за "незаконного применения Starlink"
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Демократы в палате представителей США начали расследование в отношении компании SpaceX Илона Маска из-за возможного незаконного использования терминалов Starlink и якобы применения их российскими силами в конфликте на Украине, пишет газета Washington Post.
"Демократы палаты представителей начали расследование SpaceX Илона Маска, проверяя, применила ли компания надлежащие меры, чтобы предупредить использование спутниковых интернет-сервисов Starlink Россией в конфликте на Украине", - говорится в сообщении газеты.
Маск заявил, что соцсеть Х может скрывать лайки и репосты, передает Reuters
Конгрессмены Джейми Раскин и Роберт Гарсия направили письмо компании с требованием прояснить жалобы о возможном якобы незаконном использовании терминалов. В обращении они указали, что озабочены обвинениями украинской стороны в том, что российские силы использовали Starlink, что, по их мнению, может нарушать американские санкции.
"Мы озабочены, что у вас могут не действовать надлежащие ограничения и политика", - говорится в письме.
Газета добавляет, что ранее в минобороны Украины утверждали, что российские силы якобы применяют Starlink в ходе боевых действий.