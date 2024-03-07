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Причиной инцидента на "Северстали" оказался беспилотник - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Причиной инцидента на "Северстали" оказался беспилотник
Причиной инцидента на "Северстали" оказался беспилотник - 07.03.2024, ПРАЙМ
Причиной инцидента на "Северстали" оказался беспилотник
Попадание БПЛА послужило причиной инцидента на предприятии "Северсталь" в районе доменной печи в Вологодской области, заявила пресс-служба врио губернатора... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:46+0300
2024-03-07T15:51+0300
россия
северсталь
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – ПРАЙМ. Попадание БПЛА послужило причиной инцидента на предприятии "Северсталь" в районе доменной печи в Вологодской области, заявила пресс-служба врио губернатора региона Георгия Филимонова.Уточняется, что работа печи не нарушена, объект работает в штатном режиме, пострадавших нет."В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности. В результате инцидента работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме", — указывается в публикации. Очевидцы сообщили в соцсетях о звуке взрыва утром 7 марта.Череповецкий металлургический комбинат — ключевой актив дивизиона "Северсталь Российская Сталь". Включает четыре вида производств: коксоаглодоменное, сталеплавильное, производство сортового проката, производство плоского проката.
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россия, северсталь
РОССИЯ, Северсталь, Происшествия
15:46 07.03.2024 (обновлено: 15:51 07.03.2024)
 
Причиной инцидента на "Северстали" оказался беспилотник

Власти: инцидент на предприятии "Северсталь" произошел в результате попадания беспилотника

© РИА Новости . Игорь Михалев | Перейти в медиабанкОАО "Череповецкий сталепрокатный завод "Северсталь".
ОАО Череповецкий сталепрокатный завод Северсталь. - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Игорь Михалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – ПРАЙМ. Попадание БПЛА послужило причиной инцидента на предприятии "Северсталь" в районе доменной печи в Вологодской области, заявила пресс-служба врио губернатора региона Георгия Филимонова.
Уточняется, что работа печи не нарушена, объект работает в штатном режиме, пострадавших нет.
"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности. В результате инцидента работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме", — указывается в публикации.
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2024
"Северсталь" увеличила выпуск стали в 2023 году
2 февраля, 10:11
Очевидцы сообщили в соцсетях о звуке взрыва утром 7 марта.
Череповецкий металлургический комбинат — ключевой актив дивизиона "Северсталь Российская Сталь". Включает четыре вида производств: коксоаглодоменное, сталеплавильное, производство сортового проката, производство плоского проката.
 
ПроисшествияРОССИЯСеверсталь
 
 
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