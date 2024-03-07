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Причиной инцидента на "Северстали" оказался беспилотник

Причиной инцидента на "Северстали" оказался беспилотник - 07.03.2024, ПРАЙМ

Причиной инцидента на "Северстали" оказался беспилотник

Попадание БПЛА послужило причиной инцидента на предприятии "Северсталь" в районе доменной печи в Вологодской области, заявила пресс-служба врио губернатора... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T15:46+0300

2024-03-07T15:46+0300

2024-03-07T15:51+0300

россия

северсталь

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мар – ПРАЙМ. Попадание БПЛА послужило причиной инцидента на предприятии "Северсталь" в районе доменной печи в Вологодской области, заявила пресс-служба врио губернатора региона Георгия Филимонова.Уточняется, что работа печи не нарушена, объект работает в штатном режиме, пострадавших нет."В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром произошёл инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности. В результате инцидента работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме", — указывается в публикации. Очевидцы сообщили в соцсетях о звуке взрыва утром 7 марта.Череповецкий металлургический комбинат — ключевой актив дивизиона "Северсталь Российская Сталь". Включает четыре вида производств: коксоаглодоменное, сталеплавильное, производство сортового проката, производство плоского проката.

https://1prime.ru/20240202/842965982.html

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россия, северсталь