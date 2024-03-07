https://1prime.ru/20240307/846065814.html
Путин в Краснодаре поздравил летчиц с 8 марта
Путин в Краснодаре поздравил летчиц с 8 марта - 07.03.2024, ПРАЙМ
Путин в Краснодаре поздравил летчиц с 8 марта
Президент России Владимир Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил их с наступающим 8 марта и подарил... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T15:53+0300
2024-03-07T15:53+0300
2024-03-07T15:53+0300
россия
владимир путин
8 марта
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КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил их с наступающим 8 марта и подарил цветы. Российский лидер вручил букет и пожал руку каждой летчице. "Сергей Кужугетович (Шойгу), это не для вас", — пошутил глава государства, проходя с букетом мимо вставшего со своего места главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. И министр, и верховный главнокомандующий рассмеялись. 8 марта празднуется Международный женский день. Начало празднику положил марш работающих женщин в Нью-Йорке 8 марта 1908 года. Протестующие требовали улучшения условий труда, повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и предоставления права голосовать. Спустя два года активистка Клара Цеткин в ходе международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене предложила официально установить такой праздник. Отмечается, что в России Женский день учредили на собрании в здании Калашниковской хлебной биржи в Санкт-Петербурге 2 марта 1913 года. Праздник перенесли на 8 марта после митинга работниц ткацкой фабрики.
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россия, владимир путин, 8 марта
РОССИЯ, Владимир Путин, 8 марта
Путин в Краснодаре поздравил летчиц с 8 марта
Путин подарил девушкам-летчицам цветы в преддверии 8 Марта
КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил их с наступающим 8 марта и подарил цветы.
Российский лидер вручил букет и пожал руку каждой летчице.
"Сергей Кужугетович (Шойгу), это не для вас", — пошутил глава государства, проходя с букетом мимо вставшего со своего места главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.
И министр, и верховный главнокомандующий рассмеялись.
Названа доля женского домашнего труда в ВВП России
8 марта празднуется Международный женский день. Начало празднику положил марш работающих женщин в Нью-Йорке 8 марта 1908 года. Протестующие требовали улучшения условий труда, повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и предоставления права голосовать. Спустя два года активистка Клара Цеткин в ходе международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене предложила официально установить такой праздник. Отмечается, что в России Женский день учредили на собрании в здании Калашниковской хлебной биржи в Санкт-Петербурге 2 марта 1913 года. Праздник перенесли на 8 марта после митинга работниц ткацкой фабрики.