https://1prime.ru/20240307/846065814.html

Путин в Краснодаре поздравил летчиц с 8 марта

Путин в Краснодаре поздравил летчиц с 8 марта - 07.03.2024, ПРАЙМ

Путин в Краснодаре поздравил летчиц с 8 марта

Президент России Владимир Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил их с наступающим 8 марта и подарил... | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T15:53+0300

2024-03-07T15:53+0300

2024-03-07T15:53+0300

россия

владимир путин

8 марта

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КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил их с наступающим 8 марта и подарил цветы. Российский лидер вручил букет и пожал руку каждой летчице. "Сергей Кужугетович (Шойгу), это не для вас", — пошутил глава государства, проходя с букетом мимо вставшего со своего места главы Минобороны РФ Сергея Шойгу. И министр, и верховный главнокомандующий рассмеялись. 8 марта празднуется Международный женский день. Начало празднику положил марш работающих женщин в Нью-Йорке 8 марта 1908 года. Протестующие требовали улучшения условий труда, повышения зарплаты, сокращения рабочего дня и предоставления права голосовать. Спустя два года активистка Клара Цеткин в ходе международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене предложила официально установить такой праздник. Отмечается, что в России Женский день учредили на собрании в здании Калашниковской хлебной биржи в Санкт-Петербурге 2 марта 1913 года. Праздник перенесли на 8 марта после митинга работниц ткацкой фабрики.

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россия, владимир путин, 8 марта