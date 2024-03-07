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Международные резервы Росси снизились в феврале

Международные резервы Росси снизились в феврале - 07.03.2024, ПРАЙМ

Международные резервы Росси снизились в феврале

Международные резервы России на начало дня 1 марта составили 582,636 миллиарда долларов против 585,448 миллиарда на 1 февраля, сообщил Банк России. | 07.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-07T16:05+0300

2024-03-07T16:05+0300

2024-03-07T16:25+0300

россия

международные резервы

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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Международные резервы России на начало дня 1 марта составили 582,636 миллиарда долларов против 585,448 миллиарда на 1 февраля, сообщил Банк России.Таким образом, за январь резервы снизились на 2,812 миллиарда долларов, или на 0,48%.Международные резервы РФ за неделю сократились на 0,9 миллиарда долларов, или на 0,2%, и составили 581,1 миллиарда долларов на вечер 1 марта, следует из материалов ЦБ РФ."Международные резервы по состоянию на конец дня 1 марта 2024 года составили 581,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 0,9 млрд долларов США, или на 0,2%, в результате валютных операций Банка России", - говорится в комментарии регулятора.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.Ежемесячные значения ЦБ раскрывает на начало отчетной даты, еженедельные - на конец отчетной даты.

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россия, международные резервы