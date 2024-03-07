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Минспорт исключил Валиеву из сборной России после дисквалификации - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Минспорт исключил Валиеву из сборной России после дисквалификации
Минспорт исключил Валиеву из сборной России после дисквалификации - 07.03.2024, ПРАЙМ
Минспорт исключил Валиеву из сборной России после дисквалификации
Российское Министерство спорта исключило фигуристку Камилу Валиеву из российской сборной после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, указал РИА... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:32+0300
2024-03-07T16:43+0300
минспорт
россия
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российское Министерство спорта исключило фигуристку Камилу Валиеву из российской сборной после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, указал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Процедура проводилась по правилам ведомства.Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. 17-летняя спортсменка сможет снова участвовать в соревнованиях с 24 декабря 2025 года.О положительном результате Валиевой стало известно на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде.Международный союз конькобежцев (ISU) 30 января утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года. После аннулирования результатов российской спортсменки, первое место получили американцы, второе — японцы, а третье — россияне. Олимпийский комитет России и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили об их несогласием с дисквалификацией и перераспределением медалей. CAS 26 февраля сообщил, что зарегистрировал четыре апелляции с российской стороны на решение ISU.
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минспорт, россия
Минспорт, РОССИЯ
16:32 07.03.2024 (обновлено: 16:43 07.03.2024)
 
Минспорт исключил Валиеву из сборной России после дисквалификации

Минспорт исключил фигуристку Валиеву из сборной России после дисквалификации

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкФигурное катание. Чемпионат России. Показательные выступления
Фигурное катание. Чемпионат России. Показательные выступления - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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МОСКВА, 7 мар – ПРАЙМ. Российское Министерство спорта исключило фигуристку Камилу Валиеву из российской сборной после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, указал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Процедура проводилась по правилам ведомства.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. 17-летняя спортсменка сможет снова участвовать в соревнованиях с 24 декабря 2025 года.
О положительном результате Валиевой стало известно на следующий день после окончания командного турнира на Олимпиаде.
Фигурное катание. Чемпионат России. Показательные выступления - ПРАЙМ, 1920, 31.01.2024
В США назвали дисквалификацию Валиевой неоправданно суровой
31 января, 11:08
Международный союз конькобежцев (ISU) 30 января утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года. После аннулирования результатов российской спортсменки, первое место получили американцы, второе — японцы, а третье — россияне. Олимпийский комитет России и Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили об их несогласием с дисквалификацией и перераспределением медалей. CAS 26 февраля сообщил, что зарегистрировал четыре апелляции с российской стороны на решение ISU.
 
МинспортРОССИЯ
 
 
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