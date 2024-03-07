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На Кубани рассказали о выпуске 1,5 миллиарда бутылок алкоголя
На Кубани рассказали о выпуске 1,5 миллиарда бутылок алкоголя - 07.03.2024, ПРАЙМ
На Кубани рассказали о выпуске 1,5 миллиарда бутылок алкоголя
Краснодарский край с момента принятия закона о виноградарстве и виноделии в 2019 году произвел 1,5 миллиарда бутылок шампанского и вина, доложил губернатор... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:42+0300
2024-03-07T16:42+0300
2024-03-07T16:50+0300
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кубань
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шампанское
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КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Краснодарский край с момента принятия закона о виноградарстве и виноделии в 2019 году произвел 1,5 миллиарда бутылок шампанского и вина, доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев президенту РФ Владимиру Путину. Во время встречи Кондратьев поблагодарил президента за принятие закона о виноградарстве и виноделии. "Сегодня в крае виноградарство и виноделие – целая отрасль экономики. А буквально еще до 2019 года ее не было – это было гаражное виноделие. А сегодня – это бизнес, который хорошо зарабатывает… С момента принятия закона 2019 года по сегодняшний день - цифра впечатляет - мы произвели 1,5 миллиарда бутылок вина и шампанского. Только в прошлом году произвели 305 миллионов (бутылок – ред.) вина и шампанского. Конечно, это предмет гордости, потому что сегодня это уже престижно - пить вино и шампанское, которое произвели в Краснодарском крае", - сказал Кондратьев. Он также добавил, что среди винодельческих предприятий востребованы и кубанские саженцы. Ранее Кондратьев заявил, что Краснодарский край – флагман российского виноделия. По его словам, на Кубани более 30 тысяч гектаров виноградников, в регионе производится 43% всего отечественного вина.
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россия, кубань, вино, шампанское
РОССИЯ, КУБАНЬ, вино, шампанское
На Кубани рассказали о выпуске 1,5 миллиарда бутылок алкоголя
Кондратьев: Кубань за четыре года произвела 1,5 миллиарда бутылок вина и шампанского
КРАСНОДАР, 7 мар - ПРАЙМ. Краснодарский край с момента принятия закона о виноградарстве и виноделии в 2019 году произвел 1,5 миллиарда бутылок шампанского и вина, доложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев президенту РФ Владимиру Путину.
Во время встречи Кондратьев поблагодарил президента за принятие закона о виноградарстве и виноделии.
"Сегодня в крае виноградарство и виноделие – целая отрасль экономики. А буквально еще до 2019 года ее не было – это было гаражное виноделие. А сегодня – это бизнес, который хорошо зарабатывает… С момента принятия закона 2019 года по сегодняшний день - цифра впечатляет - мы произвели 1,5 миллиарда бутылок вина и шампанского. Только в прошлом году произвели 305 миллионов (бутылок – ред.) вина и шампанского. Конечно, это предмет гордости, потому что сегодня это уже престижно - пить вино и шампанское, которое произвели в Краснодарском крае", - сказал Кондратьев.
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Он также добавил, что среди винодельческих предприятий востребованы и кубанские саженцы.
Ранее Кондратьев заявил, что Краснодарский край – флагман российского виноделия. По его словам, на Кубани более 30 тысяч гектаров виноградников, в регионе производится 43% всего отечественного вина.