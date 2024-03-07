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Бывший завод IKEA получит деньги на замену итальянских плит, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
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Бывший завод IKEA получит деньги на замену итальянских плит, пишут СМИ
Бывший завод IKEA получит деньги на замену итальянских плит, пишут СМИ - 07.03.2024, ПРАЙМ
Бывший завод IKEA получит деньги на замену итальянских плит, пишут СМИ
Владелец расположенного в Новгородской области бывшего завода IKEA, компания "Экстраверт", которая принадлежит "Инвест Плюсу" Вадима Осипова, получит 1,8... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T16:46+0300
2024-03-07T17:12+0300
россия
мебель
производство
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Владелец расположенного в Новгородской области бывшего завода IKEA, компания "Экстраверт", которая принадлежит "Инвест Плюсу" Вадима Осипова, получит 1,8 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на производство новых для России мебельных плит, сообщил РБК глава ФРП Роман Петруца.Он также отметил, что общий бюджет проекта составляет около 2,3 миллиарда рублейНа предприятии планируется выпускать новые плиты в 150 коллекциях декора. Они будут предназначены и для собственного производства гардеробных, кухонь, стеллажей и шкафов. При этом до 70 процентов этой продукции будет направляться другим производителям.Генеральный директор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов заявил РИА Новости, что в таком формате, как на фабрике "Экстраверт" при выпуске мебельных плит, материалы на российском рынке до сих пор не производились.Он также отметил, что в 2023 году российское производство мебели выросло в натуральном выражении на 34 процента, а в денежном — на 25 процентов. По словам Иртуганова, российские производители в прошлом году сдерживали цены. Кроме того, подчеркнул он, мебель долгое время занимает последние места по темпам роста среди непродовольственных товаров."Российский потребитель голосует рублем за отечественную мебель, экспорт тоже увеличивается", — заключил Иртуганов.
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россия, мебель, производство
РОССИЯ, мебель, производство
16:46 07.03.2024 (обновлено: 17:12 07.03.2024)
 
Бывший завод IKEA получит деньги на замену итальянских плит, пишут СМИ

РБК: бывший завод IKEA получит 1,8 млрд рублей от госфонда на замену плит из Италии

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкДенежные купюры - рубли и евро
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© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Владелец расположенного в Новгородской области бывшего завода IKEA, компания "Экстраверт", которая принадлежит "Инвест Плюсу" Вадима Осипова, получит 1,8 миллиарда рублей от Фонда развития промышленности (ФРП) на производство новых для России мебельных плит, сообщил РБК глава ФРП Роман Петруца.

Он также отметил, что общий бюджет проекта составляет около 2,3 миллиарда рублей

На предприятии планируется выпускать новые плиты в 150 коллекциях декора. Они будут предназначены и для собственного производства гардеробных, кухонь, стеллажей и шкафов. При этом до 70 процентов этой продукции будет направляться другим производителям.
Генеральный директор Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов заявил РИА Новости, что в таком формате, как на фабрике "Экстраверт" при выпуске мебельных плит, материалы на российском рынке до сих пор не производились.
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Он также отметил, что в 2023 году российское производство мебели выросло в натуральном выражении на 34 процента, а в денежном — на 25 процентов. По словам Иртуганова, российские производители в прошлом году сдерживали цены. Кроме того, подчеркнул он, мебель долгое время занимает последние места по темпам роста среди непродовольственных товаров.
"Российский потребитель голосует рублем за отечественную мебель, экспорт тоже увеличивается", — заключил Иртуганов.
 
РОССИЯмебельпроизводство
 
 
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