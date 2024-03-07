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В Киеве сообщили о подготовке механизма для доступа к российским активам
В Киеве сообщили о подготовке механизма для доступа к российским активам - 07.03.2024, ПРАЙМ
В Киеве сообщили о подготовке механизма для доступа к российским активам
Киев вместе со своими союзниками готовит механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных за рубежом российских активов, заявил премьер-министр Украины... | 07.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-07T17:15+0300
2024-03-07T17:15+0300
2024-03-07T17:20+0300
политика
украина
замороженные российские активы
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МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Киев вместе со своими союзниками готовит механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных за рубежом российских активов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль."Важное совещание по конфискации российских замороженных активов... Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", — написал он в своем Telegram-канале. В январе текущего года Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Украины. По его мнению, причиной является отсутствие законодательных решений на уровне ЕС. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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украина, замороженные российские активы
Политика, УКРАИНА, замороженные российские активы
В Киеве сообщили о подготовке механизма для доступа к российским активам
Шмыгаль: Киев готовит механизмы для доступа к €300 млрд замороженных российских активов
МОСКВА, 7 мар - ПРАЙМ. Киев вместе со своими союзниками готовит механизмы для доступа к 300 миллиардам евро замороженных за рубежом российских активов, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Важное совещание по конфискации российских замороженных активов... Обсудили наши планы по работе с G7, ЕС и Бельгией. В странах-партнерах заморожено около 300 миллиардов евро российских суверенных активов. Ужесточаем нашу юридическую позицию и готовим необходимые правовые механизмы. Есть четкий план действий и первые результаты", — написал он в своем Telegram-канале.
В январе текущего года Владимир Зеленский пожаловался на отсутствие "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Украины. По его мнению, причиной является отсутствие законодательных решений на уровне ЕС.
Названа сумма, которую хочет заработать ЕС на российских активах
С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.